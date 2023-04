Meghan Markle in politica: la duchessa punta in alto ma…ha pagato per farlo?

Meghan Markle potrebbe approdare in politica da un momento all’altro secondo voci molto insistenti, ecco che spunta un’indiscrezione che fa presagire questa evenienza.

Da attrice a principessa a politica? Potrebbe essere questo il piano B che starebbe per attuare Meghan Markle, la quale da pettegolezzi molto forti pare stia per approdare alla sua scesa nel campo politico. Tra tutte queste voci però è trapelata un’indiscrezione molto forte, la quale fa presagire la realtà dei fatti.

Diciamo che la duchessa del Sussex, Meghan Markle non si lascia scoraggiare dagli eventi. Il suo piano di vivere per sempre felice e contenta con il suo principe a Palazzo, sembra non essere più possibile e quindi la Markle sta tentando di trovare la sua strada in un altro settore, rispetto a quello di attrice in cui ha spaziato prima del suo upgrade. Ovviamente nessuno vuole tornare indietro e Meghan lo sa bene, bisogna sempre puntare in alto.

Harry e Meghan sono sul filo del rasoio

Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, i duchi del Sussex Harry e Meghan Markle pare stiano facendo innervosire e non poco, il futuro Re Carlo III. Alla fine, dopo tanti ripensamenti, papà Carlo l’invito al figlio minore e consorte gliel’ha spedito, anche se non sono proprio le persone più amate in questo momento in Inghilterra. I due ospiti ancora non hanno confermato la loro presenza e questo non farebbe altro che alimentare l’astio tra Harry e la sua famiglia.

Da fonti vicine al Re, pare che i Sussex stiano ancora negoziando con la Royal Family, ulteriori benefici, tra cui poter essere inclusi sul balcone reale durante i saluti ai sudditi ed ottenere l’estensione dell’invito anche ai loro figli, come i loro nipoti, figli degli attuali principi del Galles.

Attualmente non si sa cosa deciderà Carlo, quello che è certo è che se Harry e Meghan presenziassero al giorno dell’incoronazione di re Carlo III, loro due sarebbero ospiti controllati a vista, per evitare che possano portare ulteriori scandali, dopo il loro passato.

Meghan avrebbe pagato per entrare in politica?

Tornando a noi, voci sempre più insistenti punterebbero sull’entrata di Meghan Markle in politica a breve. A quanto pare, i due “reali esiliati”, avrebbero pagato con una donazione dalla loro associazione Archewell Foundation, 100.000 euro all’ex addetta stampa di Michelle Obama.

La società gestita da Katie McCormick Lelyveld, ha lavorato non solo con Michelle Obama, ma anche con Hillary Clinton e John Kerry. Ovviamente questa indiscrezione renderebbe ancora più certa la nuova professione a cui Meghan Markle ambisce. Sulla nota del bonifico che i Sussex avrebbero inviato alla Lelyveld, reperita dai tabloid inglesi, ci sarebbe questa dicitura: “supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale”. Ovviamente questo vuol dire tutto e niente.