Kate Middleton e la malattia che ha stravolto la sua famiglia: lei non ha potuto fare altro che questo

Kate Middleton, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, ha affrontato con coraggio, impegnandosi in prima persona, un grave problema di salute che ha colpito un membro della sua famiglia.

La principessa del Galles Kate Middleton ha sempre mantenuto un’immagine pubblica impeccabile e affabile, mostrandosi all’altezza dei compiti che il suo ruolo richiede. Dal matrimonio con il principe William, ha svolto egregiamente il suo “lavoro”, partecipando, da sola o con il marito, a eventi e manifestazioni di beneficienza e presenziando con grazia agli appuntamenti istituzionali.

Eppure, Kate non è solo bellezza e buone maniere. La principessa, infatti, ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso i problemi sociali, spendendosi in prima persona come testimonial per iniziative e campagne finalizzate al benessere collettivo. Recentemente, è tornata in pubblico proprio per un evento legato alle malattie mentali, tema che ha sempre avuto a cuore.

L’outfit scelto per l’occasione ha rispecchiato in pieno lo stile della Middleton, smart e chic al tempo stesso. Cappotto verde smeraldo con pochette abbinata, abito in candida lana e stivali marroni: Kate ha incantato tutti i presenti anche questa volta. Il suo intento, però, non ha a che fare col glamour: il focus resta la salute mentale, tema che la tocca davvero da vicino.

Il fratello di Kate Middleton, James, ha infatti raccontato di essere malato di depressione clinica, che gli è stata diagnosticata poco dopo il 2017. Alla fine di quell’anno, James ha preso i suoi cani e senza avvertire nessuno ha guidato da solo fino alle zone più remote di Lake District, il luogo dell’infanzia di cui conservava i ricordi più felici.

“Non stavo bene, mi resi conto di aver bisogno di aiuto: sapevo che se avessi accettato l’aiuto di un esperto, avrei avuto una speranza” ha spiegato James, ricordando quel doloroso periodo. Dopo la diagnosi, il fratello di Kate ha iniziato le sessioni di terapia, a cui hanno partecipato anche le sorelle Kate e Pippa.

“Le mie sorelle sono venute ad alcune mie sessioni di terapia. Mi sono sempre rimaste vicine, al mio fianco anche nei momenti più complicati” ha aggiunto James, sottolineando l’importanza del supporto familiare ricevuto nell’ambito del percorso terapeutico affrontato.

James Middleton ha rivelato anche il bel gesto della sorella Kate, che non ha voluto mancare all’ultimo saluto per la cagnolina Ella, grande conforto per James nei momenti più bui della depressione. “Credo che lei abbia influenzato anche le loro vite. Lupo, il cane di Kate e William, era uno dei suoi cuccioli, così come il cane di Pippa e suo marito”.