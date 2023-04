I cantanti che si esibiranno all’incoronazione di Re Carlo

Tutto pronto per il grande evento. Carlo III sta per essere incoronato Re D’Inghilterra e ad allietare la cerimonia anche un cantante italiano

Dal 6 all’8 maggio 2023 Londra sarà intenta a guardare la tanto attesa incoronazione di Carlo III e della sua consorte Camilla, che diventerà Regina.

La cerimonia si terrà nell’abbazia di Westminster dove al stessa Regina Elisabetta, morta 8 mesi fa, è stata a sua volta incoronata nel ’53.

Finalmente confermate le presenze, in particolare, quelle dei membri della Royal Family inglese, in primis il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate Middleton, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, e il secondogenito di Carlo e Lady Diana Spencer, Harry, che sarà presente all’incoronazione del padre ma senza la moglie Meghan, che ha preferito restare con i figli in California.

Un’etichetta molto rigida impone un cerimoniale ben definito per la durata di circa un’ora, con un dress code assolutamente attualizzato rispetto ai tradizionali diademi e stemmi per gli invitati, sostituito quasi sicuramente da tight e abiti eleganti sì, ma niente di “affettato” o obsoleto.

Un grande concerto in onore del Re

Re Carlo ha voluto al suo evento di incoronazione anche alcune presenze importanti del panorama musicale, per allietare gli ospiti durante l’evento con un concerto. Non tutte le star contattate però hanno scalpitato all’idea e tra i dinieghi si fa il nome di Adele e Harry Styles.

Entusiasti invece i Take That, Lionel Richie, Freya Ridings, Katy Perry e anche un artista italiano che ha gradito l’invito, pago soprattutto della sua esperienza in altri eventi importanti.

Andrea Bocelli canterà davanti al Re

Anche un italiano quindi nel cast di artisti che parteciperanno all’incoronazione. Stiamo parlando di Andrea Bocelli che si esibirà insieme al baritono Bryn Terfel. Il cantante ha all’attivo la partecipazione ad altre cerimonie esclusive: dopo aver cantato per diversi presidenti americani (da Obama a Bush, fino a Biden), tre pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di calcio, Bocelli risulta molto amato in Inghilterra.

“Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni”, ha dichiarato Bocelli, “Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l’incoronazione del Re Carlo III” […] La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva”.