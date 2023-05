Incoronazione di Re Carlo: dove vederla e cosa aspettarsi dalla cerimonia

Questo sabato 6 maggio c’è l’incoronazione di Re Carlo: dove vedere la cerimonia.

Va in scena questo sabato 6 maggio l’attesa incoronazione di Re Carlo: dove vederla in diretta.

Il giorno così a lungo è alla fine arrivato. Tutto è finalmente pronto per l’incoronazione di Re Carlo, un evento che terrà interamente bloccata l’Inghilterra tutta e non solo. Ecco dove poter seguire in diretta tv una cerimonia che si appresta a restare per sempre nella storia.

Carlo III: l’incoronazione questo sabato 6 maggio

Per l’incoronazione di Re Carlo III manca davvero pochissimo. Questo sabato 6 maggio si terrà la cerimonia ufficiale all’Abbazia di Westminster nel centro di Londra. Lo stesso luogo, ovviamente, in cui venne incoronata sua madre Regina Elisabetta nel lontanissimo 1953.

Insieme a Carlo, verrà incoronata anche la moglie di quest’ultimo ovvero Camilla, che assumerà dunque il titolo ufficiale di Regina. Inutile dirlo, i preparativi per l’evento sono stati lunghissimi e meticolosi, con la cerimonia che verrà seguita a livello globale e che si preannuncia a dir poco spettacolare e grandiosa.

Gli inviti ufficiali per la cerimonia sono stati circa duemila. Tra i presenti vi sono prima di tutto i membri della Royal Family, dal Principe e dalla Principessa del Galles William e Kate Middleton, con i figli George, Charlotte e Louis. Si passa poi al secondogenito di Carlo e di Lady Diana ovvero Harry: quest’ultimo sarà però da solo in quanto non verrà accompagnato dalla moglie Meghan, che ha deciso alla fine di non partecipare e di rimanere in California.

La cerimonia dell’incoronazione, però, non si fermerà certamente a questo sabato, ma proseguirà per altri due giorni fino ad arrivare a lunedì 8 maggio. Enormemente atteso, in questo senso, è anche il concerto aperto al pubblico che si terrà nella giornata di domenica 7 maggio presso il Castello di Windsor.

Il programma di domenica e lunedì

L’incoronazione vera e propria avverrà però come detto questo sabato. La nomina di Carlo III verrà preceduta dalla Processione del Re e seguita poi dalla cosiddetta Processione dell’Incoronazione, con il Re e la Regina che si sposteranno dalla chiesa di Westminster Abbey a Buckingham Palace. Poi ancora, ci sarà spazio per la consueta scena del saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale.

Per la giornata di domenica, enorme attenzione sarà dedicata al già citato concerto, che verrà trasmesso in diretta dalla BBC, e al Great Coronation Luncheon. Infine, la giornata di lunedì 8 maggio vedrà andare in scena il The Big Help Out, un’iniziativa di incoraggiamento nei confronti dei cittadini a prendere parte a programmi di volontariato.

Incoronazione di Re Carlo: dove vederla in diretta tv

L’incoronazione di Re Carlo III verrà naturalmente coperta anche dalla tv italiana. Già a partire dalle 10:30 di questo sabato va in onda uno speciale del TG1. Segue poi un altro speciale del TG4, in onda dalle 10:55 e intitolato Il giorno di Carlo.

Per quanto riguarda la cerimonia, l’evento potrà essere seguito a partire dalle 11:00 su Canale 5 grazie ad uno speciale di Verissimo.