È morta la “bersagliera” del cinema italiano: addio a Gina Lollobrigida

È morta la grande attrice italiana che ha segnato un’intera generazione, Gina Lollobrigida si è spenta a 95 anni. A settembre aveva subito un intervento per la frattura al femore e da lì in poi le cose sono “precipitate”.

Niente, questo 2023 non vuole proprio darci pace! È appena iniziato e ci ha già portato via tanti nomi importanti. Non bastava il Papa emerito, Lisa Marie Presley, Pelè, Vialli, Piero Angela e molti altri, con loro si è unita anche la grande Gina Lollobrigida.

Oggi, 16 gennaio 2023, è morta la “bersagliera” del cinema italiano, intere generazioni la conoscevano per questo appellativo. Aveva 95 anni, a settembre aveva subito un intervento per la frattura del femore e da lì in poi purtroppo, Gina non si era mai ripresa al 100%.

La grande Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida è stata un’attrice italiana che ha segnato un’epoca con le sue interpretazioni, viene considerata come una tra le più importanti presenze femminili nel mondo del cinema. Nata nel 1927, Gina ha lavorato con alcuni dei registi italiani più famosi di sempre, come per esempio Vittorio De Sica, Alberto Lattuada, Mario Monicelli e altri ancora.

Ha recitato in innumerevoli pellicole, a fianco di attori altrettanto importanti, come dimenticare pellicole quali La donna più bella del mondo, La romana, Moglie per una notte, Torna a settembre e tanti altri ancora. Grazie alle sue interpretazioni sempre perfette, vinse innumerevoli premi e riconoscimenti.

Ancora storico il suo traguardo raggiunto nel 1961, quando ai Golden Globes vinse il titolo come “migliore attrice del mondo“. Nel 2018 il suo nome venne inserito nella celebre stella della Hollywood Walk of Fame.

Il celebre fotografo statunitense, Philippe Halsman, disse in merito alla Lollobrigida: “Ha le forme più perfette tra tutte le attrici che ho conosciuto”.

Le controversie degli ultimi anni

È morta a Roma, oggi 16 gennaio 2023, a 95 anni la grande attrice del cinema italiano, Gina Lollobrigida. A settembre aveva subito la frattura e di conseguenza un intervento al femore, da quel momento in poi purtroppo la nota “star” ha iniziato a “spegnersi” lentamente.

Nonostante i suoi anni, la Lollobrigida aveva ancora molti progetti, si era candidata a Latina al collegio uninominale al Senato e per altre circoscrizioni.

Inoltre, si era concentrata sull’arte, la fotografia e la pubblicazione del suo libro di disegni. Insomma, Gina di andare in pensione proprio non ne voleva sapere.

Negli ultimi tempi, era finita al centro di problemi giudiziari, che gli sono valsi poi un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale per amministrare il suo patrimonio. La denuncia era stata mossa dal figlio, Andrea Milko Skofic, dopo essersi accorto di strane movimentazioni sul conto della madre.

In effetti, a processo e poi condannati, finirono l’ex manager di Gina e l’intermediario, i quali le sottrassero a sua insaputa diversi bene di proprietà. Furono accusati di circonvenzione di incapace.