“Passiva gate”: Antonino Spadaccino risponde al tweet offensivo

Dopo il commento omofobo che ha causato il “passiva gate”, non solo giornali e personaggi dello spettacolo hanno commentato, anche il diretto interessato, Antonino Spadaccino ha risposto al twitter offensivo.

Nel 2023 purtroppo, le persone non possono essere ancora giudicate solo per le loro azioni o per le loro caratteristiche, ma la scelta della loro vita privata influenza ancora tutto quanto. Antonino Spadaccino lo sa bene, in quanto protagonista dello scandalo denominato “passiva gate“. Ecco come il cantante risponde a quel twitter offensivo.

Antonino inoltre vuole fare presente come i “leoni da tastiera” si nascondono dietro ad un monitor per offendere gli altri e rimangono anche impuniti. Ci fossero più regole, queste persone ci penserebbero bene prima di offendere qualcuno, anche perché non si sa mai cosa un soggetto fragile possa fare dopo insulti del genere.

Il fatto del “passiva gate”

Antonino Spadaccino, meglio noto come semplicemente Antonino, è il cantante italiano nato nel 1983, diventato famoso dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2005. Antonino ha cantato veri tormentoni quali Ce la farò, Un ultimo brivido, Resta come sei e così via. Nel corso degli anni vince diversi premi in competizioni musicali importanti, come per esempio la dodicesima edizione di Tale e quale show nel 2022.

Dopo una breve panoramica su Antonino, per chi se lo fosse perso, durante la puntata di qualche giorno fa del nuovo programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera, Antonino si è esibito durante la trasmissione come tanti altri suoi colleghi. La sua interpretazione canora è stata applaudita da tutti, ma ovviamente la stupidità degli haters non ci abbandonerà mai e quindi un utente su twitter ha insultato volutamente il cantante. Sulla pagina ufficiale della trasmissione ha additato Spadaccino con questo commento: ” Quant’è passiva”, alludendo al coming out fatto nel 2016 dal cantante. Ecco il “botta e risposta” tra i due.

Mbe’ ? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro na tastiera. Che gente stronza. — Antonino (@antoninomusic) March 31, 2023

La risposta di Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino prima di rispondere al commento twitter dell’utente maleducato che ha dato vita al “passiva gate”, ha ringraziato Vladimir Luxuria, la quale l’aveva difeso con queste parole:

“Passiva come insulto ha diversi significati: 1) usare il femminile per denigrare qualcuno denota misoginia e disprezzo per le donne 2) chi considera essere passivo deprecabile si sente meno gay se fa l’attivo? Brutta cosa invidiare chi va in tv.”

In seguito, Spadaccino ha pubblicato un video dove ha risposto a tono all’utente, ecco un piccolo estratto di quello che ha detto:

“Io non ho risposto a questo utente che mi ha dato della passiva perché mi sono sentito offeso. Ho risposto perché intendo dare un messaggio preciso. I social non sono una sputacchiera dei pensieri. Dietro allo schermo del telefono o del computer ci sono le persone. E le persone vivono, sentono e si dispiacciono, anche di un commento di un perfetto sconosciuto…Se l’avessero detto ad Antonino di Foggia di 14 anni avrebbe avuto un altro peso. Il peso specifico del sentirsi sbagliati. E io questo non lo posso permettere…”.