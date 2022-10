Orietta Berti cattivissima: qualcuno spiffera cosa dice dietro le quinte del GF Vip

Orietta Berti in questa nuovissima e scoppiettante edizione del GF Vip ha preso il posto come opinionista della bellissima Adriana Volpe e sembra adempiere correttamente al suo ruolo, ma c’è chi non ha esitato a considerarla come un “pesce fuor d’acqua”…

Orietta Berti sembra essersi molto arrabbiata per via di qualcuno che avrebbe spifferato cose, a suo dire false, sul fatto che lei parlerebbe dietro le quinte del padre di tutti i reality… Ma procediamo ora un poco alla volta, con il racconto dei fatti…

Qualcuno sembra aver speso parole non lusinghiere sulla cantante Orietta Berti riguardo al suo attuale impego come opinionista al Grande Fratello Vip, spifferando cose la cui veridicità non è mai e poi mai stata provata sul fatto che la cantante sia un po’ – per così dire proverbialmente – una “rana dalla bocca larga”. La cosa non è affatto stata gradita dall’ artista, ma di chi si tratta? Chi è il reo/a di aver parlato troppo?

Sonia fa un’importante rivelazione su Orietta

Si tratterebbe di un’altra opinionista storica della trasmissione, ovvero Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Orietta Berti al GF Vip sembrerebbe essere un po’ un pesce fuor d’acqua ed in ogni puntata – più che parlare e giudicare le dinamiche dei vipponi – racconta aneddoti e curiosità sulla sua vita e su quella di suo marito Osvaldo. Sonia Bruganelli che vive la cantante davanti e dietro le telecamere, ha rivelato al grande pubblico un retroscena assai interessante e che nessuno conosceva…. I telespettatori sono rimasti letteralmente interdetti!

Orietta direbbe cose cattivissime…

“Con Orietta Berti mi trovo benissimo, in tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente, eh! Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha dichiarato Sonia Bruganelli quando è stata di recente assai gradita ospite al Maurizio Costanzo Show, prendendo poi – come si suol dire- ” la palla al balzo ” per parlare, come era anche giusto che sia, dei concorrenti della Casa e del ” Caso Bellavia”.

“Se conosco tutti? Beh, non posso dirlo. Alfonso è molto bravo e i concorrenti hanno tutti delle storie. C’è chi ha una storia televisiva come Cristina Quaranta, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Gegia e Patrizia Rossetti.. Ma ci sono anche dei ragazzi giovani che hanno delle storie, come Ciupilan”, ha svelato la donna che poi ha tosto aggiunto: “Marco Bellavia ha vissuto una situazione non facilissima là dentro. Credo che anche lui abbia sopravvalutato la sua forza di farcela là dentro. Anche perché là dentro è vero che non si sono comportati benissimo, ma è altrettanto vero che nessuno era pronto ad immaginarsi una sofferenza e un disagio psichico così evidente…”