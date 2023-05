Il nuovo business dell’ex Take That Gary Barlow

Il frontman dei Thake That Lancia un nuovo profittevole business e si cimenta dalla musica all’ambiente immobiliare.

Ce lo ricordiamo come il biondino dei Thake That che negli anni ’90 faceva impazzire le ragazze di tutto il mondo, insieme ai suoi compagni di boy band.

Dopo una esperienza come solista in cui ha prodotto e lanciato quattro album e terminata intorno al 2000, le voci su un suo presunto periodo di down sono rimbalzate tra i tabloid inglesi, raccontando di un ipotetico periodo buio. Gary sprofonda nella depressione, nell’abuso di alcol e droghe e perde completamente la sua vena creativa. Nonostante continui saltuariamente a scrivere pezzi per altri cantanti (tra cui un progetto solista per Victoria Beckham), il suo nome non compare mai. La stessa Victoria, intervistata sull’argomento, negherà di aver mai collaborato con lui.

Del resto il successo e la fama se non mantenuti possono buttare gli artisti in un oblio personale e professionale, prendendo a volte derive inaspettate. Ma non è stato così per Gary che alla fine, dopo aver toccato il fondo, si è letteralmente re-inventato.

Imprenditore vinicolo prima…

Dopo aver raggiunto il paradiso musicale, Gary Barlow fa ora parlare di sé anche per la sua produzione vinicola. Dapprima vini bianchi e i rossi prodotti in Spagna per suo conto da Peninsula Viticultores, poi lanciandosi nella distribuzione di un rosato da uve Tempranillo.

Gary ha fondato la Gary Barlow Organic a cui di recente ha quindi aggiunto anche un ottimo Rosè, guadagnandosi uno stimato posto nel settore. Business che sembra avergli risollevato l’umore e le finanze e che alimenta la sua passione enologica.

…agente immobiliare poi…

Non solo vini, ma anche la paternità, una casa discografica e ora ha tutta l’intenzione di guadagnarsi la scena immobiliare. Un pozzo di idee, idee che il cantante ha da vendere senza dimenticarci che comunque domenica prossima – 7 maggio – si cimenterà alla corte di Re Carlo per la cerimonia della sua incoronazione.

Un gran daffare quindi per Gary che ha messo altra e succosa carne sul fuoco. Sembrerebbe infatti che l’ex frontman dei Thake That si stia cimentando nel business immobiliare, acquistando e rivendendo case per guadagnarne. È un’idea imprenditoriale molto interessante e dal profitto sicuro che un certo numero di grandi star stanno intraprendendo, tra cui Courteney Cox, Sharon Osbourne e Daniel Radcliffe. Insomma, è proprio il caso di dire che per lui a nulla vale il detto “senza né arte né parte”. Bravo Gary!