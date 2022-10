X Factor, tutti i look del primo live: i flop e i top

Si è da poco concluso il primo live di X Factor: chi ha avuto il look migliore della serata?

Anche quest’anno X Factor è ripartito con i live. Il noto talent musicale va in onda con successo ormai da diversi anni ed è finalmente giunto alla sedicesima edizione. Per questa edizione la giuria si promette grandiosa e interessante. Ma chi, tra giudici e conduttrice, ha sfoggiato il look più bello?

Per questa edizione la giuria è formata Dargen D’Amico, Rkomi, Ambra Angiolini e un grande ritorno, Fedez. Il rapper, infatti, in passato ha lavorato a tantissime edizioni dello show, dall’ottava alla dodicesima. Si capì che aveva la stoffa per fare il giudice già dal suo primo anno, quando portò alla vittoria il giovanissimo Lorenzo Fragola, che poi riscosse molto successo anche lontano dalla trasmissione. Dopo una discussione con la redazione, aveva deciso di lasciare il suo ruolo di giudice, ma adesso le cose si devono essere sistemate e così è tornato.

Dopo l’abbandono di Alessandro Cattelan, storico conduttore, adesso il microfono è passato nelle mani di Francesca Michielin, che nel 2011, a soli sedici anni, partecipò e vinse. Da allora è un’artista molto apprezzata.

Solo poco fa si è concluso il primo live della stagione: chi ha sfoggiato il look migliore tra questi personaggi?

X Factor, chi ha portato il look migliore?

Le protagoniste di questa stagione di X Factor, se eliminiamo le aspiranti cantanti, saranno certamente Francesca Michielin e Ambra Angiolini. Quest’ultima lavora davanti alle telecamere da quando era giovanissima, ai tempi di Non è la Rai, e quindi è più che abituata allo schermo. Durante la scorsa puntata ha mostrato al pubblico un look molto particolare, composto da camicia e pantaloni. I protagonisti erano senza dubbio i pantaloni neri, super lucidi: sta forse cercando di rilanciare una vecchia moda?

Ma la stella che ha brillato di più è senza dubbio quella di Francesca Michielin, che ha sfoggiato due look super brillanti, luminosissimi, che non sono passati certamente inosservati. Per il suo esordio come presentatrice ha scelto un abito con bretelline e scollatura a goccia, tempestato di brillanti.

Anche il secondo look scelto era luminosissimo: un bellissimo abito stile impero. Questo era “diviso in due parti”: una gonna nera e un corsetto composto da tantissimi brillantini. Per il trucco e i capelli, invece, ha scelto qualcosa di più semplice: capelli mossi con riga a lato, eyeliner grafico e rossetto glossato.