Robots: il trailer del film con Shailene Woodley e Jack Whitehall Lead

Rilasciato dalla Company Films il trailer ufficiale della nuova Sci-Fi Rom-Com, Robots con Shailene Woodley e Jack Whitehall, presto al cinema. I due attori hanno un feeling non solo da umani, ma anche da…robots!

Finalmente la Company Films ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova Sci-Fi Rom-Com con Shailene Woodley e Jack Whitehall, intitolata Robots. La storia esilarante ci porta in un mondo distopico o utopico, dipende dal punto di vista, dove i robots, ci danno un piccolo aiutino. Presto al cinema, questa commedia sicuramente poco convenzionale, almeno da quello che si vede dal trailer, ci darà un nuovo punto di vista sull’intelligenza artificiale.

In Robots, anche due, all’apparenza, “pezzi di latta”, possono innamorarsi appassionatamente. Il fatto comico di tutta questa storia è che se l’essere umano all’inizio ha la presunzione di poter sfruttare le due macchine cibernetiche, in seguito la situazione si ribalterà e saranno gli esseri umani a passare “un brutto quarto d’ora”.

Cosa sappiamo di Robots?

Robots è la nuova Sci-Fi Rom-Com scritta e diretta da Casper Christensen e Anthony Hines e prodotta da Tifanie J. Acosta, Gongming Cai, Karen Cao, Ting Chen, Jere Hausfater e Thorsten Schumacher. Il film si basa sul romanzo di Robert Sheckley scritto nel 1978, The Robot Who Looked Like Me.

Per il momento sappiamo che i due attori protagonisti di Robots saranno, la candidata ai Golden Globe Shailene Woodley e Jack Whitehall. Woodley non è sicuramente un’attrice alle prime armi, in quanto è già ferrata nel campo recitazione, con film che hanno ottenuto un grande successo, come per esempio, Divergent, Colpa delle stelle, Resta con me, L’ultima lettera d’amore e così via. Non solo Shailene ha dimostrato il suo valore nella recitazione, anche Whitehall sa il fatto suo, l’abbiamo visto in Jungle Cruise, Clifford – Il grande cane rosso, la serie tv Afterparty, ecc.

La sinossi del film Robots

Finalmente è stato rilasciato il trailer ufficiale della nuova esilarante Sci-Fi Rom-Com, Robots, con Shailene Woodley e Jack Whitehall, in veste da protagonisti. Il film sbarcherà nelle sale cinematografiche americane il 19 maggio, per il momento non è stata ancora rilasciata la data di messa in onda italiana, ma sicuramente l’aggiornamento non tarderà ad arrivare.

In attesa di sapere quando Robots sarà al cinema, potrete farvi un’idea della storia grazie all’esilarante, divertente ed irriverente trailer e alla sinossi ufficiale del film:

“In un’America del prossimo futuro, un donnaiolo, Charles, e un cercatore d’oro, Elaine, ingannano le persone in relazioni con robot illegali doppi di sé stessi. Quando usano involontariamente questa truffa l’uno contro l’altro, i loro doppi robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto”.