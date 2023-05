Paolo Bonolis, nel suo passato spunta un altro uomo: ‘Un tempo vivevamo insieme’ | Ecco chi è

La coppia Bonolis-Bruganelli è sotto la lente del gossip mediatico per via di una presunta crisi. Ora spunta un uomo nel passato di Paolo.

Si sa che basta poco a pensar male. Una frase di troppo, uno sguardo in meno e per una coppia vip scatta subito aria di crisi sui portali rosa.

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nonostante tre figli e venticinque anni insieme, è da tempo che aleggia aria di fine matrimonio. Il tutto sembrerebbe partito da un annuncio choc di Dagospia che ha assertivamente dichiarato che i due si fossero lasciati.

L’ipotesi della separazione sembrava poi ulteriormente rafforzata da un post pubblicato dalla Bruganelli su Instagram in cui scriveva: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”.

Poco dopo, però, l’ipotesi della rottura è stata messa in discussione dagli interessati che, dal caldo delle spiagge delle Maldive in cui si stavano godendo un po’ di relax, hanno commentato: “Sono solo fregnacce”. Sarà vero?

I primi segnali della rottura

La notizia che ha montato un pochino il gossip di una papabile crisi è stata la dichiarazione di vivere da oltre un anno in case adiacenti ma separate. Voci che Sonia aveva cercato di mettere a tacere dando spiegazione della scelta: “È il segreto per restare insieme tutta la vita. Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”.

Di autonomia quindi si tratta e di gestione di spazi e tempi in modo indipendente, tranne chiaramente quelli dedicati ai figli: “Abbiamo figli grandi, orari diversi, ognuno ha i suoi spazi, le sue amicizie. Dopo tanto tempo si deve scegliere il momento di stare insieme, non si deve convivere ventiquattro ore al giorno”, aveva sentenziato la Brugarelli, nel settembre 2022, in un’intervista a Vanity Fair. “Abbiamo la fortuna di poter continuare a stare insieme con spazi e libertà diverse, con una serenità che è figlia dell’enorme amore che io ho per lui e lui ha per me. Che si ha uno per la persona dell’altro non in quanto proprietà, quello lo abbiamo superato. Io so che lui è l’uomo della mia vita io la donna della sua vita, ma potremmo anche non vederci da qui a un anno”.

L’ombra di un uomo nel passato di Bonolis

Ma ora spunta una notizia di una convivenza che Paolo avrebbe avuto anni addietro con un uomo e a rivelarlo è proprio lui. Di chi stiamo parlando?

Chi, se non un compagno di vita e di lavoro, che da anni lo affianca facendo divertire milioni di telespettatori? Stiamo naturalmente parlando di Luca Laurenti che, di recente, ha raccontato: “Un tempo vivevo con Paolo e una sera a cena venne una sua amica, Raffaella. Io pensai di andarmene per non fare il terzo incomodo, ma lui mi disse che non c’era del tenero. Alla fine, è diventata mia moglie e abbiamo uno splendido figlio”. E di sicuro l’affetto tra Paolo e Luca è davvero inossidabile.