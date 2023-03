Chi è Davide Greco, il barbiere dei vip

Talentuoso, affascinante, intelligente e siciliano: ecco l’identikit di Davide Greco, il giovane barbiere che da anni cura il look dei più importanti vip dello scenario italiano.

Se attrici, conduttrici e artiste italiane preferiscono affidarsi alle cure di Federico Fashion Style – aka Federico Lauri – gli uomini del mondo dello spettacolo e dello sport hanno tutti un unico barbiere: Davide Greco. Il giovane è nato e cresciuto a Palermo, ma da alcuni anni vive e lavora a Trapani, dove gestisce il suo salone, Noi Barber Shop.

La sua è stata una vera e propria scalata verso il successo: durante un’intervista per TGCOM 24, ha raccontato che all’inizio guadagnava circa sette euro a taglio. Improvvisamente, però, la sua vita si è ribaltata e ha iniziato a ottenere così tanta popolarità e tanti clienti che in poco tempo è diventato uno dei barbieri più famosi in Italia.

Il suo successo, oltre che per la professionalità e il talento, è arrivato soprattutto dai social, che gli hanno permesso una certa visibilità. In particolare su Instagram oggi è popolarissimo e il suo profilo, davide_greco_barber, oggi conta oltre 540mila follower. Qui posta regolarmente foto e video dei suoi clienti, che sono anche loro famosissimi, da cantanti come Sfera Ebbasta a calciatori come Radja Nainggolan.

Davide Greco, tutto sul barbiere delle star

Anche se oggi è ricco e famoso, per Davide Greco non è sempre stato così. In particolare, ingranare non è stato semplice, ma ha raccontato che ha potuto aprire la sua attività soprattutto grazie al sostegno dell’adorata nonna. Proprio nell’appartamento della nonna, in un antico palazzo al centro di Palermo, ha iniziato a fare i primi tagli e le prime acconciature agli uomini che abitavano nella zona.

“Ho cambiato tutto da mia nonna, ho creato una vera e propria vetrina, ho fatto arrivare la sedia da barbiere, mi facevo pagare circa 7 euro al taglio. Quando avevo 18 anni, la mia famiglia ha passato un periodo molto difficile, io volevo mettermi in gioco e essere di aiuto, concretamente. Ho iniziato dal nulla, dal barbiere di quartiere sono cresciuto e mi sono evoluto, con grande fatica, lavoro, spirito di sacrificio e impegno costante”.

Il successo a livello nazionale è poi arrivato grazie ai social, con i quali ha potuto mostrare la sua arte in tutta Italia. Oggi si presentano regolarmente al suo salone personaggi come Juan Jesus, Daniele Scardina – ex di Diletta Leotta – CapoPlaza e Gué Pequeno. L’imprenditore, però, non ha intenzione di fermarsi e punta a trasformare la sua attività in una catena.