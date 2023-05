Antonella Clerici, che smacco per lei | Davanti alle telecamere umiliata così

Povera Antonella Clerici è arrivato uno smacco senza precedenti per lei, umiliata così poi, tutto davanti alle telecamere. Non è giusto, sicuramente non se lo meritava, possibile che nessuno abbia potuto fare niente per prevenirlo?

Antonella Clerici è stata umiliata davanti alle telecamere in un modo oseremmo dire spregevole. Uno smacco così forte non riuscirà mai a digerirlo, se lo ricorderà sicuramente per tutta la vita, è un miracolo che non ci siano state conseguenze più tragiche. Poteva farsi male, queste cose sono le più pericolose proprio perché sono le più imprevedibili. Chi ha sbagliato avrà pagato?

Ad ogni modo, “Antonellina”, non si dà mai per vinta e riesce sempre ad ottenere successo ovunque lei vada. Attualmente è impegnata non solo alla conduzione del programma ideato da lei, È sempre mezzogiorno, il quale può essere considerato una sorta di sequel dell’ormai “defunto” La prova del cuoco, ma è anche giudice per The Voice Senior. Insomma, per tutti i gufi che la davano ormai spacciata visti i suoi quasi 60 anni, la Clerici ha dimostrato di avere ancora molte cartucce da sparare a suo favore.

Antonella Clerici e la sua favola

Antonella Clerici ha vissuto alti e bassi non solo nella sua vita lavorativa ma anche in quella sentimentale, dove tra le tante vicende ricordiamo benissimo il “divorzio” doloroso avvenuto tra lei e Eddy Martens. Nonostante le tante lacrime versate, la Clerici ha capito come avrebbe dovuto essere la sua vita, per non cadere negli stessi errori e così dopo essersi imposta nel mondo del lavoro, l’ha fatto anche di fronte a Cupido.

Dopo poco è arrivato il suo attuale compagno, Vittorio Garrone con il quale è legata sentimentalmente da circa 7 anni. In lui ha finalmente trovato il suo principe azzurro e la loro famiglia allargata è il dono più prezioso per la Clerici, in quanto ci sono lei e Maelle e lui e Agnese, Beatrice e Luca. Nonostante questi figli, i rispettivi genitori li hanno avuti con compagni precedenti, ad oggi sono tutti molto uniti. Ecco qual è il segreto di questa unione, secondo la Clerici: “Tutto sta nel vivere i rapporti nel rispetto dei ruoli. Io non ho mai voluto sostituirmi a nessuno, mi sono solo aggiunta con grande riguardo nei confronti delle loro vite e delle loro sensibilità. Ci volgiamo bene, loro sono legati a Maelle e lei li adora: queste sono le risposte a tutto”.

Che figura Antonella Clerici!

La nota conduttrice Antonella Clerici, nonostante la sua vita lavorativa frenetica, ogni volta che può si “rinchiude” nella sua casa da sogno immersa nei boschi sperduti del Piemonte per rigenerarsi, non solo dallo stress ma anche dai momenti mortificanti subiti, come quello avvenuto nel 2004. Nonostante siano passati diversi anni, la Clerici non ha ancora digerito quell’episodio in cui è stata umiliata davanti alle telecamere.

Ovviamente ci riferiamo al giorno in cui la Clerici ha ricevuto una torta in faccia, mentre stava conducendo il programma, Il Ristorante. Una donna è comparsa dal nulla e le ha lanciato il dolce con la panna in pieno viso, lasciando tutti senza parole, Antonella per prima, la quale con tutta la professionalità che la contraddistingue, ha sorriso ricordando il medesimo episodio subito dal collega Baudo.

Dopo tanto si è scoperto che la lanciatrice di torte era la moglie di Edoardo Vianello, la quale furiosa per come era stato trattato il marito all’epoca aveva deciso di prendersela con la Clerici, la quale ricevette le scuse soltanto dall’uomo, il quale le inviò anche un mazzo di fiori in segno di indulgenza.