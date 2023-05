Ludovica Valli: è polemica per quello che ha mostrato sui social | I fan non ci hanno visto più

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, è al centro di una nuova controversia sui social media. I fan non hanno apprezzato qualcosa che ha mostrato dalla Valli su Instagram.

Sorella di Beatrice Valli, Ludovica, 26 anni, nel corso degli anni, ha spesso suscitato polemiche a causa delle sue azioni che non sono state ben accolte dal pubblico. La Valli ha recentemente postato sulle sue storie Instagram una foto del suo nuovo anello, che a prima vista sembrava normale, ma che in realtà nasconde altro…

Chi è l’influencer di Ludovica Valli da quasi 2mln di follower

Ludovica Valli è una influncer, nata nel 1996 a Brescia. È diventata famosa grazie alla sua partecipazione come tronista nel programma televisivo italiano Uomini e Donne nel 2015. Dopo essere stata una delle protagoniste del programma, ha continuato a lavorare nel mondo della televisione partecipando a diversi programmi come Tempetion Island. Il suo personaggio è spesso contestato dal pubblico, il quale non apprezza le tante collaborazioni con diverse aziende con cui lei collabora per promuovere i prodotti sui social media. La Valli è mamma di due bambini, Anastasia e Otto Edoardo, avuti dal suo compagno e imprenditore Gianmaria Di Gregorio, 40 enne.

L’anello contestato dai follower

L’anello, una fedina bianca e a forma di cuore, nascondeva dapprima un segreto, poi reso pubblico sui social media: l’anello è stato realizzato utilizzando il latte materno del suo secondo figlio, Otto Edoardo, nato a febbraio, il che ha suscitato alcune reazioni negative tra i suoi seguaci sui profili social. Il processo per realizzare l’anello è piuttosto complicato: il latte materno innanzitutto solidificato, successivamente viene diviso in due parti, quella liquida e quella grassa. Solo la parte grassa viene modellata e incorporata nella resina per evitare che si deteriori. Questo gesto ha scatenato un po’ di ripugnanza sui social media e ha letteramente diviso l’opinione pubblica.

La giovane influencer inoltre, ha dichiarato che vorrebbe realizzare per Anastasia un anello simile, utilizzando una ciocca di capelli della bimba oppure con un piccolo pezzo di cordone ombelicale, custodito gelosamente per ricordo. Anche questa dichiarazione ha suscitato commenti negativi nella sua giovane community.