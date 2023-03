Antonella Clerici, la figlia è ormai una piccola donna: bellissima e piena di talento

La conduttrice Antonella Clerici, regina del mezzogiorno di Rai 1 e padrona di casa di “The Voice Senior” e “Kids”, ha pubblicato su Instagram una foto della figlia Maelle, accompagnandola con un dolce messaggio.

Questo è un periodo d’oro per Antonella Clerici: la conduttrice di “È sempre Mezzogiorno”, amatissimo appuntamento quotidiano di Rai 1, incassa il successo stratosferico di “The Voice Senior” e dello spin-off “The Voice Kids”. La Clerici, così, oltre a essere la fata madrina della cucina in tv, diventa supporter d’eccellenza del talento musicale di anziani e bambini.

La presentatrice, originaria di Legnano, si conferma uno dei volti più amati e apprezzati della Rai: negli anni Antonellina ha saputo guadagnarsi la fiducia e l’affetto del pubblico, proponendo un’immagine di sé sempre trasparente e alla mano, in grado di entrare in connessione profonda e sincera con i telespettatori.

Insomma, tutto va a gonfie vele sul versante professionale per Antonella Clerici, che questo sabato sarà impegnata con l’attesa finalissima di “The Voice Kids”, insieme ai giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Ricchi e Poveri. Non che sul lato sentimentale vada peggio: Antonella infatti si gode felicemente da anni la sua storia d’amore con l’imprenditore Vittorio Garrone.

Con lui la conduttrice vive in uno splendido casale nel bosco, in provincia di Alessandria, circondata dalla natura e insieme ai suoi cani. In questa splendida cornice, la Clerici può crescere al meglio la sua adorata figlia Maelle, nata dalla precedente relazione della presentatrice con Eddy Martens.

Antonella Clerici è una mamma orgogliosa: su Instagram lo scatto della figlia Maelle

La ragazza ha compiuto 14 anni qualche giorno fa e sua madre ha voluto celebrarla con un post su Instagram: “Amore mio grande…. oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… Non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia… per la mamma lo sarai sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella ha condiviso con i suoi follower uno scatto che ritrae sua figlia in tutta la sua bellezza e ha scelto delle parole tenerissime per fare i migliori auguri alla sua bambina, che ormai sta diventando una donna. Il post ha riscosso subito un grandissimo apprezzamento: i fan di Antonella Clerici hanno riversato il loro amore anche sulla piccola Maelle.

Nella cascata di auguri alla neo quattordicenne, non sono mancati i pensieri di tanti volti noti, come Giorgia, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis, Mara Venier e Laura Pausini. Insomma, un affetto prorompente per l’orgoglio di mamma Antonella.