“Mi ha travolta”: lacrime per Antonella Clerici | La confessione è struggente

La confessione di Antonella Clerici è struggente, è stata travolta e questo sentimento doveva “farlo uscire” in qualche maniera. Bisogna capire come gestire la situazione che fa stare male per poter trovare una soluzione.

Lacrime per Antonella Clerici, la quale ha commosso tutti con questa confessione struggente, è stata travolta dalla situazione. Ha dovuto fare delle scelte per riuscire a non essere assorbita da quello che ha vissuto, se non si fa attenzione è molto facile “cadere” in quel vortice.

Antonella Clerici è sempre stata una persona molto riservata, ha sempre permesso al gossip di vedere solo quello che lei faceva vedere, niente più del necessario. La nota conduttrice sa bene quello che vuole e come vuole vivere, quel confine che mantiene una persona con i piedi per terra per non essere invasi dall’illusione che la fama dà, cioè la presunzione di essere superiori rispetto agli altri.

Il nuovo “ospite” di Antonella Clerici

Qualche giorno fa, durante la puntata di È sempre mezzogiorno, una tra le conduttrici Rai più amate di sempre, Antonella Clerici ha risolto come solo lei sa fare, con il sorriso e l’ironia, una situazione improvvisa del tutto inaspettata. Durante la diretta, un piccione è entrato in studio. Ovviamente in un primo momento di stupore dove la conduttrice stessa chiedeva basita se il nuovo ospite fosse realmente un volatile, ha risposto così al cuoco che chiedeva indicazioni sul da farsi:

“…lascialo qua nel suo habitat naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma…Poi voi dite che questo non è un bosco reale… Più di così!”, ha scherzato Antonellina riferendosi alla scenografia “naturale” dello studio. Tra le risate generale, la puntata culinaria è proseguita tra una battuta e l’altra.

Il sentimento di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha rilasciato una confessione struggente su quello che prova nella vita, pur essendo una donna di successo, si sente sempre indietro rispetto ai suoi colleghi, non si sente mai abbastanza. Ecco cosa ha dichiarato in merito, generando non poche lacrime nei suoi followers che ne hanno elogiato come sempre la sua purezza e bontà d’animo:

“Mi sento una donna semplice, sono nata in provincia da una mamma casalinga e un papà che aveva un negozio di vernici. Inimmaginabile il successo che è arrivato e mi ha travolta. Di mio sono umile, una timidezza di fondo che mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, una timidezza che mi viene dalla provincia, il mio piccolo mondo antico…Il fatto è che io non mi sento mai arrivata, mi sento eternamente Cenerentola al ballo, i miei colleghi mi sembrano sempre meglio di me, sembra sempre sappiano quello che vogliono, io invece mi nutro di dubbi…”.