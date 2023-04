Addio Enrico Papi, la triste notizia era nell’aria: è stato bello finché è durato

La triste notizia era nell’aria già da tempo, ma nessuno poteva immaginare che arrivasse così presto, addio Enrico Papi, è stato bello finché è durato, anche se per poco, la tua simpatia ce la ricorderemo sempre.

Purtroppo tutto in questa vita ha una fine, nulla dura per sempre. Anche se siamo tutti consapevoli di questo mantra, non siamo mai pronti a tranciare di netto un nome dai nostri archivi mentali, eppure la triste notizia che era già nell’aria da tempo, è purtroppo giunta. Addio Enrico Papi, è stato bello finché è durato, anche se sarà veramente difficile salutarti per sempre.

Enrico Papi ha sempre divertito i telespettatori con i suoi programmi di intrattenimento più famosi come per esempio Sarabanda, La pupa e il secchione, Matricole & Meteore, La ruota della fortuna e così via. Papi è un conduttore ed autore televisivo di 57 anni nato a Roma, il quale è passato in diverse emittenti televisive nel corso della sua carriera, collaborando con Rai, Mediaset e Sky Italia.

Le varie mansioni di Enrico Papi

Enrico Papi, prima di essere il noto conduttore ed opinionista che tutti noi conosciamo, in passato è stato uno dei paparazzi più famosi d’Italia. Proprio per le sue domande scomode e la sua insistenza ha avuto litigi molto eclatanti con nomi famosi quali Beppe Grillo, Paolo Bonolis, Mike Buongiorno e altri ancora spesso diventando oggetto di minacce non solo verbali ma anche fisiche, per via delle sue continue insistenze nel concludere le sue interviste.

Probabilmente a causa delle diverse controversie legali di cui è stato protagonista per i suoi metodi a volte poco ortodossi, Enrico Papi ha deciso di dedicarsi ad altro nel mondo dello spettacolo, diventando comunque un conduttore apprezzato negli anni duemila. Tra le tante chicche che riguardano la sua vita lavorativa, per chi non lo sapesse, il noto game show, Reazione a Catena, trasmesso su Rai 1, fu lui a scoprirlo in un’emittente a Miami (location che lo ospita regolarmente durante i suoi periodi di inattività) e a suggerirlo all’emittente italiana, il quale grazie a lui fece bingo.

Enrico Papi l’ha fatta grossa?

Addio ad Enrico Papi? La notizia non è stata ancora confermata, ma molti rumors danno fuori dai giochi l’opinionista già dalle prossime puntate dell’Isola dei Famosi. Papi non ha capito che al reality show c’è andato con un ruolo diverso da quello del conduttore, in quanto Ilary Blasi è stata pagata per questa mansione. Fin dalla prima puntata però Enrico ha invaso totalmente lo spazio vitale della conduttrice, infastidendo non solo lei, ma anche gli alti vertici Mediaset, per non parlare dei telespettatori a casa.

I commenti social contro di lui sono molto pesanti e la maretta tra Papi e la Blasi continua, nonostante la sfuriata fatta da quest’ultima in diretta, la quale suggeriva all’opinionista di darsi una regolata. Il gesto più eclatante che ha spazientito i “capoccia del biscione” riguarda un Enrico Papi che strappa letteralmente dalle mani della conduttrice Ilary Blasi, la cartellina con il nome dell’eliminato, rivelandone l’identità alle telecamere.

Se da una parte c’è chi sostiene che Papi sia ormai fuori dal programma, c’è chi sostiene che a Mediaset un licenziamento anticipato gli farebbe recapitare una grossa penale da pagare all’opinionista. Non si sa cosa decideranno i vertici dell’Isola dei Famosi quello che è certo è che se Enrico Papi non farà un passo indietro, la visione del reality potrebbe non essere più così tanto gradita ai fan come con le edizioni precedenti.