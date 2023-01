Oggi è un altro giorno, Don Bruno fa ‘cadere’ dalla sedia Serena Bortone: imbarazzo in studio

Imbarazzo in studio durante la puntata del 23 gennaio di “Oggi è un altro giorno”: Don Bruno, il prete fan dei Ricchi e Poveri, dopo la partecipazione a “The Voice Senior”, porta scompiglio da Serena Bortone.

Don Bruno Maggioni è il sacerdote che ha fatto impazzire i social: il parroco di Margno, in Valsassina, è una celebrità del web grazie al suo modo particolare di celebrare i matrimoni, con numerosi interventi di canto e di danza. Il video che lo immortala mentre intona “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri, di cui è grande fan, è diventato in breve tempo virale.

Il parroco canterino, a cui è dedicato il nutrito gruppo Facebook “Tutti Pazzi per don Bruno Maggioni”, ha partecipato anche alle selezioni di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici, dove Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri sono giudici insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

La performance stonata del prete sulle note di “Nessuno mi può giudicare” non ha convinto a girarsi nessuno dei giudici, ma la sua presenza scenica e la sua straripante energia hanno conquistato il pubblico e, alla fine, anche gli stessi giudici che lo avevano bocciato. Prima di andare via, i Ricchi e Poveri hanno cantato con lui, rigorosamente saltellando, “Mamma Maria”, facendo esplodere i social.

Nella puntata del 23 gennaio di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone ha voluto invitare Don Bruno nel salotto dei suoi “affetti stabili”, per raccontare la sua storia, facendo intervenire anche i parrocchiani in collegamento da Margno. L’esuberanza del sacerdote ha dominato la scena, tanto che a un certo punto si è creato un momento di imbarazzo per una sua uscita un po’ sopra le righe.

Don Bruno a “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone: qualche imbarazzo nel salotto di Rai 1

Dopo l’intervento della sua perpetua, che ha dichiarato di conoscere Don Bruno da 15 anni e di cantare spesso insieme a lui, durante le pulizie, non solo canti religiosi, ma anche brani di altro tipo, il sacerdote ha voluto dare a Serena Bortone un assaggio delle sue performance quotidiane, intonando un canto di montagna dal testo lievemente anacronistico.

“Domanderemo al signor Curato se l’è peccato fare l’amor. Con quelle belle non è peccato, con quelle brutte l’è carità” ha gorgheggiato Don Bruno, inconsapevole che la strofa potesse offendere la sensibilità di qualcuno. E, in effetti, in studio per un attimo è sceso il gelo, un silenzio prolungato, prima di alcune, timide, risatine imbarazzate.

Serena Bortone, da conduttrice navigata, ha fiutato il momento delicato e ha subito glissato sulla questione, cambiando argomento e andando avanti con l’intervista all’originale prete canterino.