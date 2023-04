The Exorcist: Believer | Tantissime le scene di possessione

E’ stato presentato al CinemaCon il nuovo filmato del sequel reboot de L’Esorcista. Ecco i dettagli.

Il produttore Jason Blum e il regista David Gordon Green hanno presentato questo pomeriggio al CinemaCon il primo filmato del loro nuovo sequel del classico cult dei film horror, intitolato Exorcist: Believer. Blum ha parlato di come Gordon gli abbia proposto una versione aggiornata del primo film, proprio come ha fatto con i recenti film di Halloween che hanno caratterizzato la storia continua di Laurie Strode di Jamie Lee Curtis.

The Exorcist: Believer dovrebbe arrivare nelle sale al cinema per il prossimo ottobre, esattamente cinquanta anni dopo l’uscita del primo film il quale venne presentato nel 1973 al grande pubblico. Nonostante la differenza d’età, il primo film è ancora in grado di non farci dormire la notte e sarà davvero tanto difficile rendergli giustizia.

Di cosa parla The Exorcist: Believer

Il filmato inizia con la scomparsa della figlia di Leslie Odom Jr. Si scopre che era all’interno di un bosco, ma ora è in ospedale.

“Tesoro, sei via da tre giorni“, le dice. Più tardi: inizia ad avere le convulsioni e ci sono altre ragazze più giovani colpite dalla possessione demoniaca. Ne vediamo una entrare in una chiesa cattolica urlando “Il corpo e il sangue!: Il corpo e il sangue!”. Ellen Burstyn riprende il suo ruolo dal film originale come Chris MacNeil e interviene per aiutare queste persone con i bambini che sono stati posseduti. Si scopre che sicuramente sa qualcosa e affronta una delle ragazze più avanti nel trailer ed esclama: “ci siamo già incontrati“.

Il film quindi promette molte più scene di possessione rispetto all’originale e molti già si chiedono se questo gioverà al film o se lo ridurrà ad un grandissimo flop, in grado di rovinare il franchise. Nonostante questo Universal e Peacock , la nota piattaforma online streaming, hanno concluso un accordo da 400 milioni di dollari con Morgan Creek e Blumhouse, la casa produttrice preferita del regista, nota per aver sfornato film horror eccezionali a basso budget, per i diritti globali del nuovo franchise.

Il sequel ha una data di uscita il 13 ottobre, ma il trailer pubblicizzava solo “ottobre”. Ciò potrebbe significare che potrebbe esserci un po ‘di spazio di manovra con la data di uscita.