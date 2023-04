Isola dei famosi, colpo di scena | Grande protagonista fatto fuori così

Il concorrente è stato escluso senza pensarci due volte: “Saranno loro a cercarmi di nuovo. Se mi provi poi non ne puoi più fare a meno”. Ecco cosa è successo.

L’isola dei famosi, uno dei programmi di punta di casa Mediaset, condotto anche quest’edizione da Ilary Blasi, è ormai iniziata da una settimana e durante la messa in onda della seconda puntata dello show, andata in onda lunedì 24 aprile, già ci sono state delle polemiche e dei colpi di scena che hanno colpito uno dei concorrenti del reality show.

Infatti prima di far partire la trasmissione, era stato fatto un annuncio, ovvero che alcuni concorrenti non sarebbero partiti per l’Honduras, dove si trova l’isola più famosa d’Italia. Ma chi è il concorrente di cui tanto si parla in questi giorni? Lui si è fatto sentire.

Luca di Carlo, l’avvocato del Diavolo

E’ successo infatti che Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller, era uno dei papabili naufraghi per questa nuova edizione, un personaggio che sicuramente sa farsi notare.

Infatti se solo apriamo il web e cerchiamo Luca Di Carlo su un qualsiasi motore di ricerca, potremo subito notare che l’uomo si prestava molto ad essere uno dei tipici bersagli che al programma avrebbe fatto fare ascolti: una tipica maschera nata e cresciuta all’interno della tv generalista, il tipo di persona che se incontri per strada diresti “sembra uscito dal Grande Fratello“, in grado di riuscire a far polemica su come si sbucciano le arance. E infatti la sua voce si è fatta sentire quando dalla redazione del reality show L’isola dei famosi, Luca Di Carlo, soprannominato L’avvocato del Diavolo, si è fatto sentire.

L’anno scorso infatti, l’uomo era stato una presenza fissa all’interno degli studios di L’isola dei famosi: era lì infatti a sostenere una delle concorrenti, nonché sua amica, Ilona Staller.

Ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Nuovo TV in merito al suo essere stato escluso dalla selezione dei concorrenti: “Se riproverò a ricandidarmi per partire per l’Honduras? Diciamo che sarà l’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno”. Poi Di Carlo ha spiegato anche da dove deriva il suo soprannome: “C’è un motivo particolare per il quale tutti mi chiamano L’avvocato del Diavolo.”

“Questo appellativo è nato anni fa quando ho vinto il processo penale per sottrazione di minore per Ilona. Da lì la stampa americana si è scatenata con questo nome strano. Sono stati i media a darmelo e adesso lo sapete”.