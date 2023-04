Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: lo showman mette la parola fine | Stavolta è tutto vero

Paolo Bonolis ha messo la parola fine con Sonia Bruganelli, lo showman lo conferma, stavolta è tutto vero. Andava tutto bene tra i due, ma cosa può essere mai successo di così grave per arrivare a questo epilogo?

Stavolta è tutto vero, Paolo Bonolis ha messo la parola fine con Sonia Bruganelli, ne spiega chiaramente i motivi sui social. Lo showman lo conferma, stavolta è tutto vero, ci tiene a puntualizzare la situazione per evitare fraintendimenti.

Siamo talmente tanto abituati a vedere Paolo Bonolis insieme a Sonia Bruganelli che nessuno riesce a crederci, questa notizia è scesa come “un fulmine a ciel sereno”. La loro separazione non causerà problemi solo per i loro figli, ma anche per il loro lavoro, in quanto i due cooperano da anni, “spalla a spalla”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, non hanno bisogno di molte presentazioni, conduttore e autore televisivo lui, opinionista e produttrice televisiva lei. I due si sono conosciuti nel 1997 e da quel momento la loro storia d’amore ha preso il via, fino ad arrivare nel 2002 quando Paolo e Sonia hanno voluto ufficializzare la loro storia con un anello. I due coniugi hanno inseguito avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Se Sonia attualmente è stata al centro dei riflettori per il suo ruolo di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis tiene compagnia agli italiani in tv da molto tempo con le sue performance comiche che l’hanno sempre caratterizzato. Grazie al suo modo veloce di parlare, nel 2010 si è aggiudicato il Guinness World Record, per aver pronunciato il maggior numero di parole in un minuto.

E’ tutto finito tra la Bruganelli e Bonolis?

Paolo Bonolis ha messo la parola fine alle voci che circolavano sulla sua rottura con la moglie Sonia Bruganelli. È tutto vero, si è trattato di un classico caso di fake news. In un simpatico ma anche pungente video, i coniugi Bonolis sono apparsi in piscina “vicini vicini” e ironicamente hanno scherzato sulle voci messe “in piedi” da due riviste di gossip, le quali ne confermavano la rottura dopo quasi 25 anni di vita insieme.

Paolo Bonolis ha così confermato che con sua moglie va tutto a “gonfie vele”, ribadendo che si trattava solo di “fregnacce” e inoltre si pone un pesante dilemma: “…Che facciamo, ci separiamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?”.