“Si sentono rumori di sesso…”: Simona Ventura, grande imbarazzo per la madre | L’ha detto davanti a tutti

Simona Ventura mette in imbarazzo sua madre, per via di quegli strani rumori che ha sentito, l’ha detto davanti a tutti e cala il silenzio generale. Forse era meglio affrontare la questione in privato per evitare di mettere a disagio una persona anziana?

Probabilmente ha sbagliato il modo, non aveva intenzione di creare questa situazione, eppure Simona Ventura con le sue parole ha messo in grande imbarazzo sua madre, la quale non credeva alle sue parole. Quegli strani rumori che ha sentito e il suo racconto detto davanti a tutti non è stata proprio una bella idea. Diciamo che le cose a Simo sono sfuggite un po’ mano.

La nota conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana Simona Ventura è uno dei volti più amati dagli spettatori, tranne in un breve periodo in cui come ammise lei stessa, la fama l’aveva cambiata, rendendola più snob. Questo suo cambio repentino aveva infastidito non solo i suoi fan, ma anche la sua famiglia e i suoi amici, i quali l’avevano un po’ allontanata. Come disse in una vecchia intervista, dopo aver partecipato ai reality, è riuscita di nuovo a mettersi “a nudo” davanti a tutti, tornando la Simona di prima.

Simona Ventura: la confessione tanto attesa

Simona Ventura, di lavori nel mondo dello spettacolo ne ha fatti parecchi, ha recitato, ha condotto, è stata una naufraga, insomma non è mai stata con le mani in mano. La sua vita privata nel corso degli anni è stata un po’ altalenante, anche se adesso finalmente ha raggiunto l’equilibrio e la felicità con il suo compagno, Giovanni Terzi. I due insieme hanno messo su una bellissima famiglia allargata, in quanto Simona è mamma di tre figli, Niccolò e Giacomo avuti dal suo ex marito, Stefano Bettarini e Caterina, adottata nel 2014. Giovanni Terzi anche è padre di due figli, Ludovico e Giulio.

Per il momento pare che la prole vada d’accordo, così come i loro rispettivi genitori, i quali hanno finalmente annunciato che il 2023 sarà l’anno della celebrazione delle loro nozze. Per il momento la data resta ancora top-secret.

La mamma di Simona Ventura in imbarazzo

Simona Ventura, come la maggior parte delle famiglie, approfitta dei giorni di festa, per riunirsi a pranzo con i propri congiunti. Come ha mostrato sui social, Simona il 25 aprile era in compagnia di tutti i suoi familiari, i quali oltre a beneficiare della rispettiva presenza, si sono deliziati con parecchi manicaretti. Ovviamente non è mancato lo scherzo ai danni della povera, Anna Pagnoni, mamma della Ventura.

Con un tranello le hanno passato una telefonata, in cui un membro della famiglia burlone, le comunicava che nel suo appartamento si sentivano “rumori di sesso”. Ovviamente dopo aver messo giù il telefono, consigliando all’interlocutore “di farsi furbo”, la compagnia con cui pranzava è scoppiata in una sonora risata. Scherzetto riuscito!