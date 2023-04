Daniel Radcliffe è finalmente diventato papà

È ufficiale, finalmente Daniel Radcliffe è diventato papà del suo primo bambino, avuto con la compagna Erin Darke. A confermarlo l’addetto stampa dell’attore, dopo che i due erano stati sorpresi a spingere la carrozzina per le vie di New York.

Per i più nostalgici sarà dura, ma il maghetto Harry Potter è cresciuto, è diventato papà. Daniel Radcliffe, dopo aver incantato la sua compagna storica, Erin Darke, ha messo su famiglia in maniera del tutto segreta. Con una magia alla Harry infatti, è riuscito a tenere nascosta la gravidanza della compagna fino ad un mese fa, quando sono stati i due ad annunciarla, senza però rivelare il sesso del nascituro.

Come si è potuto capire, Daniel ed Erin sono molto gelosi della loro privacy, tant’è che ad ufficializzare il lieto evento non sono stati neanche loro, bensì l’addetto stampa dell’attore, dopo che i neo genitori sono stati pizzicati dal Daily Mail, tra le vie di New York mentre spingevano una carrozzina.

Daniel Radcliffe dopo aver abbandonato la magia

Daniel Radcliffe è un famoso attore britannico di 33 anni, conosciuto principalmente per aver interpretato il maghetto Harry Potter, protagonista della saga fantasy, prima romanzi poi film, ideati da J. K. Rowling. Daniel e tutti gli altri membri dei film, erano molto piccoli quando hanno iniziato con il primo film della saga, per cui ognuno di loro ha avuto qualche problemino a gestire la fama improvvisa. Non è stato facile per nessuno, anche se la saga di Harry Potter rimarrà per sempre negli annali, come pietra miliare del cinema.

Ad oggi, nonostante ne siano passati di anni da quando è uscito il primo film, Harry Potter è amato dalle varie generazioni come il primo giorno. Daniel Radcliffe ha dichiarato che tutto quel successo improvviso è stato un grosso fardello da portare avanti, per questo è caduto nel tranello dell’alcool. Ci sono voluti molti anni, ma fortunatamente oggi Radcliffe è sobrio e sta bene, gestisce la sua notorietà a modo suo, continuando a recitare in diversi film, tra gli ultimi abbiamo Fuga da Pretoria, The Lost City e Weird: The Al Yankovic Story.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ErinDarkeSupport (@erindarkesupport)

La bella notizia

Daniel Radcliffe è diventato papà del suo primo figlio, avuto dalla compagna e attrice Erin Darke, conosciuta sul set di Giovani ribelli – Kill Your Darlings, più di dieci anni fa. Per loro fu una sorta di colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. I due neo genitori sono sempre stati molto gelosi della loro privacy, motivo per cui non appaiono volentieri sui social.

Radcliffe e Darke hanno tenuto nascosta la notizia della gravidanza più che hanno potuto, fino al mese scorso quando l’hanno confermata ufficialmente. A sostegno della tesi che i due odiano stare al centro dei riflettori, la comunicazione della nascita del loro primo figlio, di cui ancora non si conosce né il nome né il sesso, è stato un addetto stampa di Daniel, in quanto i due neo genitori sono stati visti a New York mentre passeggiavano e spingevano la carrozzina del nuovo nato.