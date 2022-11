Harry Potter: Daniel Radcliffe risponde alle parole scritte di Alan Rickman su di lui

La star di Harry Potter Daniel Radcliffe ha voluto rispondere ai commenti fatti da Alan Rickman su di lui e sulle sue doti da attore che sono stati resi noti negli ultimi giorni.

Daniel Radcliffe, famosissimo a livello planetario per aver interpretato il ruolo di Harry Potter nella celebre saga, ha voluto dire la sua in merito alle parole scritte su di lui da Alan Rickman.

La saga di Harry Potter, famosissima a livello mondiale e dal successo a dir poco straordinario, fa ovviamente sempre parlare di sé anche a tantissimi anni dall’uscita nelle sale cinematografiche dell’ottavo e ultimo film.

A far discutere in questi giorni vi sono adesso i commenti nei confronti di Daniel Radcliffe, interprete come noto di Harry Potter, da parte di Alan Rickman, interprete invece di Severus Piton scomparso prematuramente nel 2016.

Le parole dell’attore sono presenti all’interno del libro “Madly, Deeply; The Alan Rickman Diaries“, arrivato da pochissimo nelle librerie inglesi e fin da subito in grado di suscitare grandissima attenzione da parte soprattutto di tutti gli appassionati della saga creata da J.K. Rowling.

Il giudizio di Alan Rickman sull’interprete di Harry Potter

Alan Rickman ha interpretato uno dei personaggi in assoluto più amati dell’intero universo dedicato al mago più famoso del mondo, ovvero Severus Piton, nel profondo legato in maniera strettissima ad Harry Potter nonostante quanto si vede di continuo nel corso delle avventure del nostro protagonista.

Per quanto riguarda il rapporto sul set, l’attore scomparso nel 2016 è sempre andato molto d’accordo con Daniel Radcliffe, che ha visto a lungo nell’interprete di Piton un modello da seguire e da cui trarre ispirazione.

All’interno del suo libro uscito soltanto da poco, Rickman aveva voluto parlare del rapporto generale con tutti i suoi colleghi, soffermandosi per l’appunto anche sull’ottimo rapporto con Radcliffe. Le capacità attoriali di quest’ultimo non avrebbero però al contrario incontrato il favore dell’attore noto in tutto il mondo per il ruolo di Piton.

Le parole di Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, nel corso di una trasmissione televisiva, ha voluto dire la sua, sollecitato da precisa domanda, sui commenti scritti da Alan Rickman nei suoi confronti e in particolare sulla seguente frase di quest’ultimo: “Penso che non sia davvero un attore, ma sono sicuro che sarà regista e produttore“.

Queste le dichiarazioni dell’interprete di Harry Potter: “Mi piacerebbe tantissimo essere regista. Per quanto riguarda il ruolo del produttore penso che con questo lavoro si debbano gestire tutte le cose più importanti di un film senza divertirsi, non è un mestiere che mi interessa“.

Radcliffe ha poi proseguito: “Leggere i commenti di Alan su di me e sugli altri, come ad esempio quelli sulle sue difficoltà a lavorare con noi per la nostra scarsa capacità di ricordare le battute, è stato un po’ triste ma allo stesso tempo meraviglioso“. Un segnale, questo, del rispetto e del legame ancora avvertiti dall’attore nei confronti di Rickman.