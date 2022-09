Serena Bortone, pizzicata al mare: corpo mozzafiato che nessuno si aspettava

Serena Bortone, ritornata anche per questa nuovissima stagione televisiva 2022/2023 con il suo programma Oggi è Un Altro Giorno sui palinsesti di Rai Uno, non è potuta sfuggire agli occhi dei suoi fan più accaniti per una fotografia che la ritrae al mare in una versione assolutamente mozzafiato… Lei è pazzesca!

Non passa affatto inosservato uno scatto della bravissima e bellissima Serena Bortone che la ritrae al mare in costume da bagno rendendola assolutamente e più che mai mozzafiato. I fan in estasi per lei! Ed è- ovviamente- boom di like!

Serena Bortone Solocine.it

E’ senza ombra di dubbio una bellissima donna la mitica Serena Bortone, prima ancora che una conduttrice televisiva assolutamente impeccabile che si è meritatamente conquistata il suo proverbiale “posto al sole” con la trasmissione Oggi è Un Altro Giorno, che tiene compagnia a milioni di italiani esattamente come un noto amaro che, come recitava un vecchio spot , rappresenta tutta la genuina italianità del dopo pasto, non per nulla va in onda subito dopo il Tg1.

Una conduttrice impeccabile

L’impeccabile conduttrice- per altro- ha anche saputo crearsi un fitto e accoratissimo parterre di ospiti fissi. Insomma, per farla breve il suo innato talento anche come reclutatrice le ha permesso di “circondarsi dei migliori”, fra cui non possiamo non ricordare il poliedrico showman Memo Remigi, il quale spesso allieta dal punto di vista canoro i numerosi telespettatori, la ex Gazosa Jessica Morlacchi, il pluricampione de L’Eredità Massimo Cannoletta e la bellissima figlia minore di Albano Carrisi e Romina Power, ovvero Romina Jr, che ha trovato l’amore proprio nel regista stesso della trasmissione. Novità di questa edizione poi la splendida Laura Freddi e il simpaticissimo Francesco Oppini.

In costume è bella da mozzare il fiato…

Come tutti ben sappiamo però Serena, come del resto ogni buon mestierante che si rispetti, ha anche lei avuto il diritto alle sue meritate vacanze, al fine di ritemprarsi in vista della nuova stagione che ora è ripartita alla grande, e per farlo la conduttrice ha optato per una località marittima dove non ha potuto resistere alla tentazione di scattarsi un selfie che è in men che ha in men che non si dica fatto il giro dell’etere… E come poteva essere altrimenti? Lei è di una bellezza tale da mozzare il fiato…

Con espressione serafica e completamente rilassata durante quella che potremmo definire, stando a quanto si vede sullo sfondo, una scorribanda marina su una lussuosa barca, lei appare- a dir poco- esplosiva e più bella che mai in un semplice costume da bagno che mette ben in risalto il suo splendido corpo ancora perfettamente tonico. Lo scatto ha fatto in men che non si dica il giro dell’etere e non ha fatto altro che confermare quanto Serena sia ancora una donna molto apprezzata per la sua grande bellezza , oltre che per il suo indiscutibile talento nella conduzione.