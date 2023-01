Gemma Galgani, ennesima bastonata a Uomini e Donne: proprio lei le ruba l’uomo

Nuova batosta per Gemma Galgani durante la puntata di “Uomini e Donne”. Si conferma la sfortuna in amore della dama torinese, che ha dovuto affrontare un due di picche e una rivale inaspettata.

Nella puntata del 30 gennaio di “Uomini e Donne”, lo spazio dedicato al trono over è stato denso di avvenimenti. Maria è partita con Gemma Galgani e Pamela, che stanno conoscendo il cavaliere Alessandro. C’è stato spazio anche per la coppia in crisi formata da Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti e per una performance di danza a due del tutto inaspettata di Tina Cipollari.

Gemma e Pamela sono le corteggiatrici del bel cavaliere napoletano Alessandro Sposito, al centro di varie discussioni per il suo comportamento nel programma e per il suo passato nei film hard rivelato dalla dama Paola. La puntata del 30 gennaio di “Uomini e Donne” è iniziata con una sorpresa a Gemma da parte proprio della sua rivale in amore.

Pamela ha mandato a Gemma un dono per scusarsi, ritenendo di essersi comportata in maniera troppo aggressiva nei confronti della veterana del trono over. La dama torinese, però, ha rifiutato decisamente il ramoscello d’ulivo di Pamela, venendo subito criticata di conseguenza da Gianni Sperti e da Tina, che hanno ritenuto la sua reazione molto maleducata.

Dietro l’angolo, per Gemma, si nascondeva però una delusione ben più grossa: il cavaliere Alessandro, infatti, le ha preferito proprio Pamela. Sposito ha spiegato a Gemma di voler porre fine alla loro frequentazione, gettando la dama nella delusione più nera. Gemma ha cercato di parlare della situazione, ma Gianni le ha risposto che ormai era stata liquidata e quindi stava parlando del nulla.

Gemma Galgani colleziona nuove delusioni sentimentali: a “Uomini e Donne” altri due di picche per lei

Ora Alessandro continuerà a conoscere Pamela, anche se Tina non vede un futuro per loro. Gemma, quindi, ha cercato di non restare indietro, rivelando di aver lasciato il suo numero di telefono a un altro cavaliere, Claudio. Un signore verso il quale la Cipollari aveva manifestato non poca curiosità, sommergendolo di domande e dichiarando un suo certo interesse nei suoi confronti.

E infatti tra Tina e Claudio potrebbe esserci del tenero. L’opinionista, tra il serio e il faceto, ha accettato l’invito a ballare del cavaliere, il quale ha ammesso di essere affascinato da lei, definendola un “frutto proibito”. Claudio vorrebbe invitare Tina a cena, per cui la povera Gemma, a cui l’uomo, dopo l’emozionante lento con Tina, ha rifiutato un ballo, si vedrebbe nuovamente surclassata.