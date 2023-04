Doctor Strange: come sarebbe stata la versione di Guillermo del Toro

Le rivelazioni dello scrittore Neil Gaiman su come sarebbe stato il film Marvel con lui e del Toro.

Ecco come sarebbe stato il film Doctor Strange se ci avessero lavorato insieme Guillermo del Toro e Neil Gaiman.

Un paio di giorni fa è stato trasmesso in prima serata su Italia Uno Doctor Strange, film dei Marvel Studios tra i più apprezzati degli ultimi anni e quattordicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Come noto, il film con protagonista Benedict Cumberbatch è stato diretto da Scott Derrickson. Ecco però come sarebbe potuta essere la pellicola se a lavorarci su fossero stati insieme Guillermo del Toro e Neil Gaiman.

Doctor Strange: la versione di Guillermo del Toro

Dopo il primo film a lui dedicato uscito nel 2016, Doctor Strange ha fatto il suo ritorno nei cinema nel maggio del 2022 con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, affidato invece alla sapiente regia di Sam Raimi.

I film legati al potente stregone della Marvel sarebbero però potuti essere diretti anche da Guillermo del Toro. Addirittura prima della partenza vera e propria del Marvel Cinematic Universe, universo che ha avuto il suo inizio nel lontanissimo 2008 con il primo Iron Man, il celebre regista aveva infatti proposto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige una sua versione del film creata insieme al noto scrittore Neil Gaiman.

Neil Gaiman sul Doctor Strange di del Toro

Le curiosità su come sarebbe potuto essere un Doctor Strange diretto da del Toro, regista che ha trionfato agli ultimi Premi Oscar con l’acclamato film d’animazione Pinocchio di Guillermo del Toro, sono di sicuro enormi.

A fornire qualche informazione in più in merito è stato un po’ di tempo fa Neil Gaiman, famosissimo scrittore noto anche e soprattutto per il romanzo Buona Apocalisse a tutti! scritto insieme a Terry Pratchett e da cui è stata tratta la serie di successo Good Omens. Queste le parole di Gaiman, che si incontrò con del Toro sul set di Hellboy – The Golden Army del 2007:

“Mi ricordo che nel 2007 avevo parlato con Guillermo del Toro di Doctor Strange, avevamo idee diverse al riguardo e io iniziai a parlarne con Kevin Feige. Dalla Marvel ci risposero che in quegli anni avrebbero voluto concentrarsi su personaggi più famosi e che in quel momento non avrebbero voluto virare verso personaggi secondari“.

Gaiman ha poi svelato qualcosa in più su come sarebbe stata la trama del film:

“Avevamo in mente delle cose fighe. Avevamo pensato di voler incentrare la storia sulle avventure di Doctor Strange e sui suoi problemi di alcolismo, ma avremmo ambientato il tutto negli anni venti. L’idea era che tutti questi problemi e l’addestramento per diventare il più grande di tutti gli stregoni avessero luogo tra gli anni venti e trenta. In più Strange avrebbe vissuto per circa 90 anni a Greenwich Village senza mai invecchiare, restando sempre lì senza che nessuno se ne accorgesse“.

Infine la chiusura:

“Ci piaceva molto quest’idea, che potesse trattarsi di un uomo fuori dal tempo. A parte tutto questo, saremmo comunque rimasti molto fedeli al Doctor Strange di Steve Ditko, che per me è il migliore“.