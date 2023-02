The Buried Giant: il nuovo film di Guillermo Del Toro

Confermato ufficialmente il nuovo film di Guillermo del Toro.

Il regista al lavoro per l’adattamento del romanzo “Il gigante sepolto”.

Guillermo del Toro è al lavoro su un nuovo progetto. Il regista messicano ha infatti confermato ufficialmente il film The Buried Giant, una nuova pellicola d’animazione in stop motion che verrà distribuito dalla piattaforma streaming Netflix.

The Buried Giant: il progetto di del Toro

Guillermo del Toro ha dato vita negli anni a storie che sono rimaste nell’immaginario collettivo. Basti pensare a pellicole come Il labirinto del fauno o anche ai due film dal grande successo relativi al personaggio di Hellboy. Una carriera straordinaria, andata incontro alla sua definitiva consacrazione con La forma dell’acqua. Un film, quello del 2017, dall’enorme successo e valso al regista le prestigiose statuette di Miglior film e di Miglior regista ai Premi Oscar del 2018.

Ultima opera di del Toro è stata per ora l’adattamento di Pinocchio, realizzato con la tecnica dello stop-motion e candidato ai prossimi Prossimi Oscar nella categoria Miglior film d’animazione. Un esperimento assolutamente riuscito, con la distribuzione che oltre che nei cinema ha avuto luogo anche tramite Netflix. Una cosa, questa, che si ripeterà anche con il prossimo film del regista.

The Buried Giant sarà dunque un altro film d’animazione. Si tratta nello specifico di un adattamento di un libro fantasy dello scrittore Kazuo Ishiguro, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2017: al centro della storia una coppia britannica che vive in un’Inghilterra in cui nessuna persona sembrerebbe essere in grado di conservare i propri ricordi.

Oltre che della regia, del Toro si occuperà anche della sceneggiatura, che verrà scritta insieme a Dennis Kelly, e della produzione, per cui il regista potrà contare sul supporto dello studio in stop motion di ShadowMachine.

Le dichiarazioni del regista

Queste le dichiarazioni da parte dello stesso Guillermo del Toro in merito al film The Buried Giant: “Con The Buried Giant continua la mia partnership di animazione con Netflix e il nostro lavoro nel mondo dello stop-motion come mezzo per raccontare storie complesse e per costruire mondi senza limiti. Per me è un grande onore e una grande responsabilità dirigere questa sceneggiatura, che io e Dennis Kelly stiamo adattando dal profondo e fantasioso romanzo di Kazuo Ishiguro“.

Parole entusiaste sono arrivate anche dal presidente di Netflix Scott Stuber: “Guillermo del Toro è un regista visionario e un maestro della sua arte. Non potremmo essere più orgogliosi del prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo Pinocchio e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione creativa con questo suo prossimo progetto“.