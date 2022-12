Daniel Craig: 10 curiosità che non sapevi sull’attore

Il famoso attore di 007 Daniel Craig gode di un fascino senza tempo. Abbiamo raccolto 10 curiosità sull’attore che sicuramente non conoscevi. Scoprile tutte!

Sicuramente il James Bond più affascinante tra tutti, Daniel Craig ha conquistato la fama per la sua capacità di essere un interprete profondo e abile, per la sua verve data dalla sua capacità di attore espressivo, distinto e colmo di charme.

La sua carriera: i film più famosi

1. Dopo la laurea alla Guidhall School of Music and Drama, inizia la sua carriera a 24 anni, nel 1992. Il suo esordio è La forza del singolo. Pochi anni dopo, è la volta di Un ragazzo alla corte di re Artù, nel 1995, e poi Elizabeth nel 1998 e The Trench – La trincea nel 1999. Gli anni 2000 sono scanditi dai film legati al suo successo: Lara Croft: Tomb Raider del 2001, Era mio padre del 2002, The Pusher del 2004, The Jacket e Munich del 2005. Grazie al ruolo di James Bond, in quegli anni Daniel Craig sancirà per sempre il suo legame a 007. Tra i film più famosi ricordiamo anche Invasion, La bussola d’oro, Quantum of Solace, Cowboys & Aliens, Uomini che odiano le donne, Skyfall, Cena con delitto e il celebre No Time To Die del 2021.

2. Daniel Craig è anche produttore, doppiatore e attore di serie tv. Daniel Craig, nel 1993, ha recitato anche in piccole serie tv Zorro (1993), Le avventure del giovane Indiana Jones (1994). Ha doppiato anche se stesso in videogame famosi, come Quantum of Solace (2008), James Bond 007: Blood Stone (2010). L’attore è anche produttore esecutivo di Flashbacks of a Fool del 2008 e della serie tv Purity.

Daniel Craig alias James Bond 3. La produttrice cinematografica statunitense, Barbara Broccoli, figlia di Albert Broccoli, storico produttore dei 007 ha scelto Daniel Craig subito come prima scelta. 4. In realtà Daniel Craig ha rifiutato per ben due volte il ruolo di Bond. L’attore la prima volta rifiutò nei primi anni 2000, per poi cambiare idea accettando il ruolo e la seconda volta avvenne nel 2014 per il film Spectre. 5. David Craig non ha eseguito scene rischiose, a causa di un brutto incidente al ginocchio, facendosi sostituire da una figura esperta. Gli stuntman sono intervenute nei momenti più pericolosi.

La sua vita privata 6. Dal 2011 Daniel Craig è felicemente impegnato e sposato con l’attrice Rachel Weisz. Nel 2018 dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Grace. 7. Daniel Craig era sposato con un’altra donna, Fiona Loudon. Dall’unione nacque una figlia, oggi 30 enne, Ella Craig.

Daniel Craig: fisionomia

8. L’attore è dotato di una presenza fisica prestante: è alto quasi 180 centimetri e il suo charme non passa di certo inosservato.

9. Daniel Craig è un amante dello sport. Negli anni, si è allenato parecchio tenendoci particolarmente al suo tono muscolare e alla sua forma fisica. Inoltre, adora il rugby, una passione nata quando era ragazzo.

10. Daniel Craig ha un fascino senza precedenti. Capelli biondi, occhi cerulei, tra eleganza e classe. A Daniel Craig non manca niente dal punto di vista fisico e professionale.