L’escluso illustre da L’Isola dei Famosi 2023: ecco di chi si tratta

Il personaggio rimasto alla fine escluso dalla nuova edizione del reality show.

Il discusso personaggio ha parlato della sua mancata partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Dopo la sua sedicesima edizione andata in scena tra il marzo e il giugno del 2022, il noto reality show de L’Isola dei Famosi è pronto finalmente a ripartire anche in questo 2023. Con la puntata del programma condotto da Ilary Blasi in onda in prima serata questo lunedì 24 aprile, impazzano le discussioni non solo sul cast definitivo dei concorrenti che saranno presenti sull’Isola ma anche dell’eliminato di questa sera.

Isola dei Famosi 2023: l’assenza che fa discutere

I partecipanti a L’Isola dei Famosi 2023 sono ufficialmente, per adesso, 17. C’è enorme attesa al riguardo per la puntata di questo lunedì per poter scoprire il prossimo eliminato. A rischio, in particolare, uno tra Marco Predolin ed Helena Prestes, con la seconda che stando anche ai primi sondaggi sembrerebbe per il momento in netto vantaggio.

Proprio in merito a chi farà parte della nutrita schiera dei naufraghi che potranno essere protagonisti di questa nuova edizione c’è da segnalare uno dei primi illustri esclusi. Si sta parlando per la precisione di Luca Di Carlo, un personaggio diventato noto anche per via delle sue numerose visite al famoso reality.

Di Carlo, di professione avvocato penalista e diventato celebre anche negli Stati Uniti con il soprannome de L’Avvocato del Diavolo, frequenta da numerosi anni i salotti televisivi in veste di difensore legale di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Una professione, la sua, che lo ha portato anche a numerose apparizioni al reality soprattutto nei panni di difensore dell’attrice del cinema a luci rosse Cicciolina.

Tornando alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Di Carlo è rimasto fuori insieme ad altri personaggi dalla lista dei possibili partecipanti. Ciò nonostante le recenti parole da parte del diretto interessato, che avevano portato ad ipotizzare una sua nuova apparizione al reality. “Se mi rivedrete presto in tv? Sì, a breve sarò di nuovo in tv. Come mi vedo in futuro? Con gli occhiali da sole su un’isola“, queste alcune sue recenti dichiarazioni al portale Sorridi Torino.

Le parole di Luca Di Carlo sulla sua mancata partecipazione

Le voci su Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi 2023 sono però molto presto naufragate. Queste le parole dell’avvocato nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo Tv:

“Se riproverò in futuro a partecipare a L’Isola dei Famosi? Diciamo che è l’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno“.

Di Carlo ha poi proseguito in merito alle origini del suo ormai noto soprannome:

“C’è un motivo particolare per cui tutti mi chiamano l’avvocato del diavolo. Questo appellativo è nato anni fa quando ho vinto il processo penale per sottrazione di minore per Ilona. Da lì la stampa americana si è scatenata con questo nome strano. Sono stati i media a darmelo e adesso lo sapete. Comunque la Staller aveva commesso l’atto di sottrazione di minore e la sentenza sarebbe dovuta essere diversa ma invece è stata assolta. Un bel risultato per lei e di cui siamo stati felicissimi. Ora conoscete l’origine del mio soprannome. Se ho avuto clienti vip oltre Ilona? In questi anni ne ho avuti diversi. Diciamo che in rete potete trovare tutto“.