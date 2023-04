Notte di terrore all’Isola dei Famosi: tremava di paura | Un’esperienza terribile

È stata letteralmente una notte di terrore quella vissuta da Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, non si sa quanto potrà andare avanti. In molti pensano che la ex Suor Cristina abbandonerà presto la sua esperienza come naufraga.

Cristina Scuccia ha vissuto una notte di terrore all’Isola dei Famosi, l’hanno dovuta aiutare a superare il dramma, non sono sicuri che riuscirà ad arrivare alla fine del reality. Le prove ad Honduras si faranno via via più complicate e la ex Suor Cristina non è per niente abituata a vivere esperienze del genere.

Sono in molti a non scommettere su di lei, in quanto c’è chi la critica per aver abbandonato il suo abito da suora e chi pensa che sia andata all’Isola dei famosi solo per farsi pubblicità. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà a Cristina Scuccia, per il momento sappiamo che non sta bene. Voi cosa ne pensate, abbandonerà lei l’Isola dei famosi?

Suor Cristina si sta preparando a fare coming out?

Cristina Scuccia, la ex Suor Cristina che aveva ammaliato tutti con la sua bellissima voce a The Voice, è passata letteralmente dalle stelle alle stalle per certi aspetti. La donna è stata molto criticata dopo aver abbandonato la sua vocazione per la vita da civile, diciamo così. Molte cose sono state dette su di lei, dalle critiche per il video troppo sexy del suo primo singolo, alla presunta bestemmia che avrebbe detto al suo arrivo all’Isola dei famosi.

Da recenti rumors pare addirittura che Cristina Scuccia sia pronta a fare coming out, in quanto su TikTok sono stati realizzati video di presunte “occhiatine amorose” che la nostra ex suora ha lanciato alla sua collega di avventura, Claudia Motta. Ovviamente questi pettegolezzi che stanno circolando per il momento sono privi di fondamento, in quanto la diretta interessata non si è mai espressa su tale argomento.

Il terrore provato da Cristina Scuccia

È stata una notte di terrore quella vissuta da Cristina Scuccia all’Isola dei famosi, in quanto la donna ha avuto letteralmente un attacco di panico dopo che il sole è tramontato. Cristina trovandosi completamente al buio, era terrorizzata da tutta quella situazione nuova e terrificante che non aveva mai vissuto. La Scuccia si è tranquillizzata grazie a Corinne Clery, la quale ha cercato di infonderle coraggio come meglio ha potuto:

“Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata…”.

Purtroppo per Cristina Scuccia il problema, come ha dichiarato anche lei stessa, si presenterà tutte le notti se non troverà il modo di vincere la sua paura: “Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi…”.