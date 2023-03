Paolo Bonolis o Amadeus, ecco chi guadagna di più: la risposta inaspettata

La conduzione del Festival di Sanremo rappresenta uno degli incarichi più prestigiosi per un uomo di spettacolo, ma i cachet non sono uguali per tutti. Chi ha guadagnato di più tra Paolo Bonolis e Amadeus?

Con l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, Amadeus ha inanellato la sua quarta conduzione della kermesse, frantumando i record di ascolti e confermando un successo granitico che ha rinverdito i fasti delle storiche edizioni degli anni Novanta. Come direttore artistico e come presentatore ormai Amadeus rappresenta una certezza per la Rai.

La professionalità e l’intuito lo rendono meritevole del cachet da favola previsto per la conduzione del Festival, anche se pare che la cifra incassata da Ama sia ben inferiore rispetto a quella racimolata da alcuni dei colleghi che lo hanno preceduto nelle passate edizioni della manifestazione.

Ovviamente, la Rai non può fornire dati precisi relativi ai guadagni dei suoi conduttori, per motivi di riservatezza, ma, ufficiosamente, il cachet di Amadeus per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo oscillerebbe tra i 500mila e i 600mila euro. Il compenso è relativo alla sola conduzione delle 5 puntate, in prima serata, con una durata media di 3/4 ore.

In realtà, la cifra destinata ad Amadeus, pur ragguardevole, non è la più alta percepita per svolgere quello specifico ruolo. Anzi, per il presentatore di Sanremo, il cachet si è evidentemente ridotto nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda Ama, il compenso è rimasto quasi del tutto invariato per le sue 4 conduzioni.

Cachet per il Festival di Sanremo: chi ha guadagnato di più tra Amadeus e Paolo Bonolis?

La verità è che se si confronta il cachet di Amadeus con quello di altri suoi colleghi, ecco che la cifra destinata all’ultimo padrone di casa del Festival si ridimensiona. Gli altri presentatori avrebbero tutti riscosso cifre più alte. Sembra quasi impossibile, ma nonostante i risultati strabilianti, Amadeus non sta al passo per quanto riguarda i guadagni.

Fabio Fazio, per le edizioni 2013 e 2014, avrebbe guadagnato circa 600mila euro, quindi 50mila euro in meno rispetto a quanto destinato a Carlo Conti (edizioni 2015, 2016, 2017).

Claudio Baglioni riceve 700mila per l’edizione del 2019, mentre Gianni Morandi si attesta oltre gli 800mila euro per Sanremo 2011 e 2012. Ma i veri campioni sono Giorgio Panariello (2006) e Paolo Bonolis (2009), i quali ottengono una cifra da capogiro, ovvero circa 1 milione di euro.

Non si conoscono invece i compensi di tre conduttori iconici di Sanremo: Pippo Baudo (13 edizioni, tra il 1968 e il 2008), Mike Bongiorno (11 edizioni, tra il 1963 e il 1997), Nunzio Filogamo (5 edizioni, tra il 1951 e il 1957).