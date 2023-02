Altro che Giovanna! Amadeus l’ha inseguita per anni: proprio lei gli aveva dato il “palo”

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo: l’attesa è alle stelle e Amadeus si confessa in una lunga intervista al settimanale “Chi”. Il conduttore rivela i salti mortali fatti per avere un certo personaggio sul palco dell’Ariston.

Resta meno di una settimana alla partenza dell’evento nazionalpopolare per eccellenza: il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il suo direttore artistico e conduttore Amadeus ha snocciolato nel corso dei mesi una serie di anticipazioni relative alla kermesse e ora si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

Intanto, quest’anno, al fianco di Amadeus, nelle cinque serate ci sarà il co-conduttore Gianni Morandi: “La conduzione in coppia con Morandi? Amo condividere. Se fossi un calciatore sarei uno che si diverte a mandare in gol i compagni di squadra. Mi piace sempre arricchire lo show, e Morandi è un grande regalo per il pubblico” ha spiegato Ama.

Grandi aspettative, poi, sono riposte nelle 4 donne che si avvicenderanno accanto ai due padroni di casa: Chiara Ferragni, che aprirà e chiuderà il Festival, la giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini. In particolare, gli occhi sono puntati tutti sull’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, con cui ha dato vita al personal brand “Ferragnez”.

A proposito di Chiara, Amadeus si è lasciato scappare una ghiotta confessione: “Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’”.

In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus rivela chi gli ha dato molto filo da torcere

Dunque, la Ferragni era da tempo il pallino del conduttore, che ha dovuto “corteggiarla” a lungo prima di poter conquistare il suo sì al progetto. Effettivamente, pare che Amadeus avesse già invitato l’influencer all’epoca del suo primo Sanremo nel 2020, per poi tornare alla carica l’anno successivo, quando però la partecipazione in gara del marito Fedez avrebbe creato un conflitto di interesse.

“Lo confesso: ho inseguito Chiara Ferragni fin dal mio primo anno alla guida di Sanremo”, ha confermato infatti Amadeus nel programma The Flight su RTL 102.5, ma la Ferragni ha nicchiato e preso tempo, in modo da poter conoscere meglio l’ambiente. “Prima non conosceva il festival. Lo ha seguito e quest’anno ha risposto con entusiasmo alla proposta di fare la co-conduttrice”.

Tutto è bene, quindi, quello che finisce bene: tra pochi giorni Chiara Ferragni debutterà sul palco dell’Ariston e finalmente Amadeus potrà constatare il risultato concreto di tutti i suoi sforzi.