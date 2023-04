Aurora Ramazzotti, dopo il parto la drammatica confessione: “Malattie e pianti”

Aurora Ramazzotti, dopo il parto arriva la drammatica confessione della neo mamma, malattie e pianti a “go-go” l’hanno distrutta. Non ce la fa più, andare avanti è difficile, quel peso che sente dentro sé lo porta avanti da un po’.

La drammatica confessione rilasciata da Aurora Ramazzotti ha veramente sconvolto i suoi fan. La tristezza dopo il parto, non solo malattie ma anche piani, tutto questo è troppo da affrontare per una ragazza da sola, che si porta il peso di questi suoi cupi pensieri da diverso tempo.

La bella Aurora Ramazzotti è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nonostante la fama ottenuto, ha sempre dichiarato di aver passato un’infanzia non proprio facile, continuamente vessata per il suo aspetto fisico tanto diverso da quello di mamma Michelle e della sua mancanza di talento canoro, come quello di papà Eros. Insomma, per Auri non sono stati anni facili.

Il gesto di Goffredo Cerza con Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori da poco tempo del piccolo Cesare, il quale è già considerato il principino di casa e del cuore non solo di mamma e papà ma anche dei nonni. Come si può vedere anche nelle storie pubblicate da Michelle Hunziker, la neo nonna, all’inizio terrorizzata da questo ruolo, stravede per suo nipote, il quale si diletta nel suo ruolo di baby sitter quando vuole dare un po’ di riposo a sua figlia.

Nonostante le gioie e le fatiche che comporta prendersi cura di un neonato, Aurora e Goffredo non hanno perso lo humor, in un divertente post social, Cerza mostra come sfruttare a pieno il contenitore per tenere in fresco lo spumante, mettendoci a fianco anche il contenitore del latte di suo figlio, chiarendo che una bottiglia era per mamma e papà per festeggiare la domenica e l’altra era per il piccolo di casa.

La lotta interiore di Aurora Ramazzotti

La drammatica confessione di Aurora Ramazzotti avvenuta dopo il parto, ha fatto commuovere i suoi fan. In un post in cui appare in slip e in reggiseno, Auri si mette “a nudo” e finalmente riesce a fare pace con la sua immagine riflessa nello specchio.

Ci sono voluti anni, ma dopo un lungo percorso di rinascita, la figlia di Eros Ramazzotti, ha finalmente capito di valere tanto e di essere bella per sé stessa, passando oltre le critiche continue che ha sempre ricevuto negli anni. Ecco un breve stralcio di quello che ha dichiarato Aurora Ramazzotti:

“…Tutto quanto sembrava basarsi su quella relazione, un attimo fuggente in grado di sconvolgere una vita, di far dimenticare la vera bellezza dell’anima, di portare malattie e pianti e di tutto e di più. Non lo sapevo, perché non l’avevo deciso io, era successo e basta, che con quell’immagine riflessa fosse nata una relazione disfunzionale, pericolosa…”.