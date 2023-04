Un duro colpo per Flavio Insinna: non ce l’ha fatta

Un duro colpo per Flavio Insinna e tutti i telespettatori del programma preserale L’Eredità, trasmesso su RAI 1

E’ di qualche giorno fa la puntata che ha scioccato i telespettatori del preserale RAI – L’Eredità – condotto egregiamente da Flavio Insinna. Si sa che il pubblico della fascia che precede il prime time è avvezzo ai quiz e l’Eredità sicuramente è ormai un cult per gli amanti della categoria.

Il campione in carica Giacomo si è visto sfumare la possibilità di vincere un montepremi dalla cifra bollente per via di una ghigliottina poco fortunata.

Stiamo parlando di ben 160.000€, che però la dinamica del gioco fatta appunto di vari dimezzamenti dovuti agli errori del concorrente, lo ha portato a scalare verso 11.250€.

Purtroppo però, Giacomo Candoni, non è riuscito ad azzeccare la famigerata parola vincente è dovuto andare via a mani vuote. Il conduttore Flavio Insinna ha però prima voluto salutarlo rivolgendogli un commiato di grande affetto e stima.

Il discorso di commiato di Flavio

Prima di comunicare il verdetto al povero e ignaro Giacomo, Insinna ha speso delle parole bellissime nei suoi confronti: “E’ un caro ragazzo, questa sera ci riprova, e noi gli vogliamo bene. Vogliamo bene a tutti, ovviamente, ci mancherebbe altro, ma come si fa a non voler bene a lui perché ci siamo affezionati?”.

Inutile sottolineare il dispiacere del concorrente che ha dovuto salutare il programma, andandosene a bocca asciutta e dire che anche nelle puntate precedenti un altro storico campione del programma si era sentito comunicare dal conduttore de L’Eredità la mancata vittoria. Un periodo davvero difficile per i concorrenti del gioco, che ogni anno li mette sempre più a dura prova nel tentativo di accaparrarsi il ricco bottino.

Giacomo Candoni, l’ex campione, da vicino

Ma chi è l’ex campione de L’Eredità che ha visto sfumare la somma da capogiro di 160.000€? Si chiama Giacomo Candoni ed è nato a Vicenza.

E’ molto giovane e a soli 20 anni ha potuto comunque assaporare il sapore della vittoria. E’ attualmente uno studente iscritto alla facoltà di Lettere e Moderne e vanta un’infinità di interessi: arbitro di calcio, ama viaggiare e scattare foto. Ed è proprio nel corso del programma che il conduttore ha raccontato come il ragazzo vicentino non si separi mai dalla sua macchina fotografica durante un viaggio. E forse ora, dopo questa clamorosa sconfitta, gli resterà la “magra” consolazione di poter tornare alle sue passioni.