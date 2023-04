L’enorme spavento di Elisabetta Gregoracci: non se lo aspettava che potesse accadere

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, 43 anni, ricorda l’esperienza pessima con i ladri in casa. Ecco cosa ha dichiarato.

Elisabetta Gregoraci, Miss Calabria nel 1997, è stata sposata dal 2008 al 2017 con l’imprenditore Flavio Briatore, 73 anni. Dalla loro forte unione, durata più di 11 anni, è nato Nathan Falco, oggi 13 enne. La showgirl ha condiviso sui social una storia in cui ha ricondiviso il pessimo ricordo vissuto.

Il 73 esimo compleanno di Briatore ha riunito la famiglia

L’imprenditore Flavio Briatore ha riunito la famiglia a Montecarlo per festeggiare il suo compleanno con la sua ex Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Una torta a sei piani tutta colorata, a simboleggiare un investimento: locali, Formula 1, famiglia. Nella foto pubblicata sui social, la ex moglie ha scritto: “Buon compleanno Boss dalla tua family”. Dopo il pranzo, la famiglia composta dal trio hanno preso una auto e si sono diretti a Milano per la partita Milan – Napoli. In famiglia, l’imprenditore tifa Juventus e Nathan ha il cuore rossonero. Sui social, i fan hanno commentato il look bizzarro di Nathan: giacca color panna decorata con i simboli dal prezzo di oltre 3k.

Il racconto terribile raccontato sui social

«Maledetti, un’esperienza terribile…» Così inizia la narrazione di Elisabetta, nella storia condivisa con i suoi follower. La disavventura, bruttissima, avvenne 2 anni fa nella dimora a Montecarlo. I ladri si sono addentrati in casa sua, introducendosi nella lussuosa abitazione, dove, attualmente, vive con suo figlio Nathan Falco. La modella ha così raccontato:

«Ladri, ladri… Maledetti ladri. Non so se vi ricordate ma un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa. Ho avuto i ladri in casa. L’esperienza è stata terribile per tutti noi. Per Nathan, la tata e noi che eravamo in casa. Sono molto fiera di me per come sono andate le cose. Perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi.»

Elisabetta ha inoltre raccontato che il ladro attualmente è in prigione: suo figlio Nathan ha chiamato velocemente la polizia, incastrando il malvivente, felice di come sia andata a finire la terribile storia che ha coinvolto la sua vita. La showgirl ha raccontato di essersi sentita violata nel suo intimo ma di essere più attenta, affidandosi a sistemi di sicurezza maggiore e più potenti.