“Se chiudono i miei programmi farò questo…”: la rivelazione di Barbara D’Urso

Da un po’ di giorni diversi tweet sulla conduttrice, portano in auge un topic che riguarda un suo papabile rientro in RAI

Barbara D’Urso è il volto Mediaset che per anni ha presenziato più di altri nei programmi di punta della Rete. Se pensiamo che in un periodo ha condotto contemporaneamente il Grande Fratello, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Pomeriggio 5, possiamo perfettamente intuire quanto i Berlusconi la ritenessero rilevante per gli ascolti del Canale.

Non è però sconosciuta la sua sorte odierna che, invece, vede ridimensionata la sua presenza in tv per via di un calo di performance registrato negli anni precedenti, tanto da preservarle lo spazio di Pomeriggio 5 ma in forma ridotta rispetto al passato, anticipato addirittura da una soap dal dubbio successo, offrendo così il fianco alla dirimpettaia La Vita in Diretta.

Nonostante i tentativi esposti dalla D’Urso più volte, in corso di interviste o partecipazioni a programmi di approfondimento televisivo (si veda ad. es il suo recente intervento a TV Talk su Rai 2) di tutelare Pomeriggio 5 dagli attacchi riferiti alla sua resa calante, è indubbio che un mutamento di performance e visibilità per la conduttrice ci sia stato.

E’ pur vero che la D’Urso ora, oltre alla tv, ha scelto di calcare nuovamente palchi teatrali con una tourneé di successo e di mostrarsi attiva sui social e piattaforme digitali con i suoi seguitissimi podcast Amiche Mie e Metadurso.

Quell’indizio che fa pensare ad un cambio di programma

Ma di recente è successo qualcosa che ha fatto scatenare il gossip su una presunta dipartita della D’Urso dalla “casa madre” per un ritorno a “mamma RAI”, dove ha già lavorato al fianco di Pippo Baudo in un programma domenicale.

Il dubbio è cominciato a sorgere dopo la sua partecipazione a Domenica In, invitata da Mara Venier per un videomessaggio ad una sua cara amica, Gabriella Labate. Il connubio delle due conduttrici ha provocato però anche una strana reazione da parte di un commentatore dell’account Instagram Mediaset, che ha postato un commento molto pesante sulle due contenente un volgare epiteto, forse il tutto frutto di hackeraggio.

Rai o Mediaset?

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Barbara D’Urso si è espressa sull’argomento nei seguenti termini: “La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso. Un futuro in Rai? Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese”. Giustamente il mercato tv è vario e se le opportunità si presentano perché non coglierle? Staremo a vedere.