Chi è Alba Baptista: la giovane fidanzata di Chris Evans ha 25 anni

Chris Evans si sarebbe fidanzato con una giovane attrice americana, lo ha rivelato a People. La sua nuova fiamma sarebbe Alba Baptista, ha 25 anni e intrattiene una relazione sentimentale con l’attore da almeno un anno.

In un’intervista alla rivista People, Chis Evans dichiara di aver trovato la sua anima gemella: Alba Baptista è la persona con la quale sta condividendo la sua vita da almeno un anno. Lei è una giovane attrice di 25 anni con una bella carriera alle spalle e un futuro ancora più promettente. Il nostro Capitan America che abbiamo imparato ad amare nella saga Avangers, pare abbia trovato l’amore.

Le voci della loro frequentazione in realtà erano già ampiamente circolate nei mesi precedenti, ma nessuno dei due aveva rilasciato una dichiarazione in merito che confermasse o smentisse le dicerie. Sono stati molto attenti a non farsi beccare da qualche paparazzo, dopo il contratto dell’attore con la Marvel.

Di tutto il cast di Avangers però lui è l’attore che più tiene alla sua privacy e infatti nelle varie interviste che in questi anni ha rilasciato si è mostrato sempre riluttante a parlare di sé e della sua vita lontana dai riflettori. Stavolta però una fonte vicina alla testata americana avrebbe confermato la relazione tra i due, rompendo il silenzio:”Sono innamorati e Chris non è mai stato così felice. I suoi amici e la sua famiglia la amano“.

Lui stesso tempo prima aveva rilasciato un’intervista sempre su People in cui ammetteva che tra i suoi progetti futuri e desideri c’era senza ombra di dubbio, quello di formare una famiglia: “E’ una cosa che voglio assolutamente ma non aspettatevi che ne parli molto quando accadrà”.

Chi è Alba Baptista, la nuova fidanzata di Chris Evans

Alba Baptista è un’attrice di 25 anni, protagonista attualmente nella seconda stagione Netflix Warrion Nun. La serie tv è basata sull’omonima serie a fumetti di Ben Dunn in onda dal 2020 sul colosso dello streaming: parla di una ragazza tetraplegica adolescente che muore misteriosamente in un orfanotrofio gestito da suore dove risiedeva. Il luogo in cui viene portata la sua salma viene attaccato da forze oscure nemiche e starà ad Ava, la ragazza morta per la sua malattia, interpretata da Alba Baptista, resuscitare e sconfiggere i demoni che infestano quel posto.

Inoltre, nella sua filmografia, si annovera anche la sua partecipazione al film Mrs Harris Foes to Paris. Lo scorso hanno ha vinto anche un riconoscimento: il premio Shooting Star al festival del Cinema di Berlino. Prima di buttarsi nel mondo dello spettacolo però ha svolto per un lungo periodo una missione umanitaria in Cambogia, fornendo il suo aiuto soprattutto nell’ambito dell’istruzione. In una scorsa intervista, l’attore Chris Evans aveva rivelato che:” Non uscirei mai con qualcuno che non ama i cani“. Forse dovremmo dedurre anche questa passione di Baptista.

Chis Evans, l’uomo più sexy del 2022

Sempre dalla rivista People, l’attore è stato nominato come l’uomo più sexy del mondo del 2022. L’ex protagonista della serie Marvel, interprete di Capitain America, ha raccontato che si sente contento della sua vita in questo momento, concentrato com’è sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e che sta trascorrendo più tempo con la sua famiglia e i suoi cari.

Sempre alla rivista People aveva rivelato che:” Questo è assolutamente ciò che desidero: avere una moglie, dei figli, costruire una famiglia” senza però accennare alla relazione di un anno a questa parte con Alba Baptista. Ha anche aggiuto:

“Spesso leggo le interviste dei grandi artisti, che si tratti di attori, pittori, scrittori e la maggior parte di loro ammette di non aver tratto la più grande soddisfazione in ambito lavorativo ma nelle relazioni: le famiglie che hanno creato, l’amore che hanno trovato, l’amore che hanno condiviso. Questo è il pensiero che, dopo 41 anni, ho fatto mio. Queste sono le cose che più importano nella vita”. Chris Evans si sa, è sempre stato il “cucciolotto” di mamma Marvel: tra tutti gli altri attori, sicuramente è il più tradizionale come infatti ha anche specificato lui. “Mi piacciono le tradizioni, mi piacciono le cerimonie. Ce ne sono tante nella mia vita, quindi al momento non riesco a pensare a aniente di meglio”.

Matrimonio in vista? Non possiamo assicurare nulla ma sicuramente Chris Evans sta strizzando l’occhio alla sua nuova relazione. Almeno questo è quello che crediamo noi e quello che credono i fan.