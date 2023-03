Chi è la fidanzata di Massiliano Caiazzo, la star di Mare Fuori

Per i fan di Mare Fuori, non c’è più dubbio: Massimiliano Caiazzo si conferma il partner della ballerina di Amici Elena D’Amario.

Attore dalla giovanissima età, classe ’96, Massimiliano Caiazzo è un volto noto del cast della fortunata fiction RAI ambientata a Napoli, Mare fuori, dove interpreta Carmine Di Salvo, un ragazzo che sogna di diventare parrucchiere, anche se proviene da una famiglia di criminali.

Direttamente da Napoli, anche la nuova serie prossimamente disponibile sulla piattaforma Disney Plus – Uonderbois – che l’attore sta ultimando di girare in questi giorni. Su di lui, da questa estate, complice la notorietà ottenuta con la partecipazione alla fiction RAI, girano alcuni rumors che lo vedono al fianco della bellissima e corteggiatissima Elena D’Amario, la ballerina professionista conosciuta dal pubblico di Amici, ma anche nell’ambiente della danza per le sue straordinarie doti coreutiche, nonché per la sua avvenenza fisica.

I due avevano sempre ignorato il gossip. In particolare Massimiliano non vi aveva dato peso smentendolo con un laconico: “Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto”.

Ma la fiamma arde impetuosa e i due escono allo scoperto

Le prime segnalazioni su Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario risalgono allo scorso settembre quando foto scattate nei medesimi posti e stesse canzoni condivise nelle storie di Instagram, facevano pensare che ci fosse molto più di una casualità tra i due.

Poi a febbraio di quest’anno, le pagine rosa li descrivevano ormai su due pianeti diversi, presi dai loro reciproci impegni professionali, tra un ciak e l’altro lui, tra una piroiette e grand jeté lei, così i riflettori puntati sulla loro coppia sembravano per un attimo essersi spenti.

Esce un indizio che svela l’arcano

Ma nulla sfugge ai moderni investigatori del nuovo millennio, che barricati dietro le loro tastiere ed un accanito voyeurismo sono riusciti a scovare un dettaglio che ha riacceso l’interesse e il sospetto che i due facessero invece ancora coppia fissa.

Qualche fan attento ha infatti notato in una story di Massimiliano Caiazzo su Instagram, come sullo sfondo del proprio smartphone ci fosse una foto di Elena D’Amario ritratta in tenera età. Se l’indizio confermasse l’indiscrezione, sarebbero “guai seri” per la riservatezza dei due che, visto il conclamato successo, potrebbero faticare a passare inosservati.