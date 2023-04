Nuova querela a Uomini e Donne? Botta e risposta tra le dame

Nuova querela in arrivo per Uomini e Donne? Botta e risposta molto acceso tra le dame, sono volate parole forti, per poco non arrivavano anche alle mani. Non ci sarà mai più pace tra le due, le quali meditano vendetta.

È un botta e risposta molto cruento quello avvenuto qualche giorno fa durante il classico appuntamento giornaliero di Uomini e Donne di Maria De Filippi, tra le due dame. Nuova querela in arrivo per il dating di canale 5? Ormai la situazione sta veramente sfuggendo di mano, Maria avrà presto i capelli bianchi.

L’astio e la rivalità tra le due dame, è palese, ma le parole che sono volate in studio questa volta non fanno presagire niente di buono. Per poco non arrivavano alle mani, la situazione è degenerata, nulla sarà mai più come prima. Non basteranno i biscotti di Tina questa volta per smorzare la tensione.

Ecco cosa ha fatto scoppiare la bomba

Qualche giorno fa, sul set di Uomini e Donne, due dame hanno avuto quella che oggi definiscono, un “litigio trash”. Sono volati insulti e parole grosse, una l’ha minacciata, l’altra l’ha invitata a proseguire la conversazione fuori, insomma un alterco in piena regola, stile personaggi di Beautiful.

La prima dama ha iniziato con questa frase: “Lei è sempre uguale, entra, saluta, tutta piatta. Ma a parte questo io non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni. Non hanno proprio gli attributi di mantenere il punto. Lei è proprio incommentabile. Tu bella mia non ti arrabbi mai, tu baci, sei piatta…Allora sei proprio una noia se sei questa…”.

La seconda dama ha così concluso: “Tu sei così brava, sono cinque anni che stai qui. Spiegacelo te come si fa a trovare un uomo che sei qui da anni…Poi se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno. La visibilità te l’ho data adesso finiscila. Se fuori sei piena di uomini che ci fai qui?…”.

“Non ho dimenticato quello che mi è stato detto” #UominieDonne pic.twitter.com/jDOh3eKt9p — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2023

Nuova denuncia in arrivo?

Nuova querela in arrivo per Uomini e Donne di Maria De Filippi? Il botta e risposta tra le due dame del Trono Over non ha intenzione di fermarsi e adesso spunta pure una querela. Tutto è iniziato con il litigio avvenuto qualche giorno fa tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, il loro alterco è proseguito anche nelle recenti puntate.

Roberta Di Padua ha così minacciato di denunciare Nicole, ecco cosa ha detto: “…mi sono state dette tante cose e poi passo sempre io per quella che offende. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa e per la quale lei ne risponderà, perché ha detto quella cosa pubblicamente. Se ho intenzione di querelarla? Maria vedremo, adesso vediamo quello che succede…”.

La replica di Nicole Santinelli non è tardata ad arrivare: “Non mi va proprio di urlare perché già mi sono abbassata al tuo livello. Adesso non voglio farlo ancora. La vendetta di cui parli? A cosa ti riferisci adesso? Questa è una sfida, dovrei avere paura…”. Lo scontro tra le due dame di Uomini e Donne non è ancora finito.