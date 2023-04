La grave perdita di Andrea Delogu: difficile andare avanti senza di te

Andrea Delogu dilaniata dal dolore per la sua triste perdita, in lacrime al funerale, non riesce ad andare avanti. Per lei era una presenza fondamentale, nulla sarà più come prima, non riesce neanche a parlare.

Lacrime al funerale, Andrea Delogu è dilaniata dalla perdita, il dolore è talmente forte che a stento riesce a finire di parlare. Quando la morte “bussa alla propria porta” si vorrebbe tanto poter chiudere la porta con doppia mandata, ma purtroppo non funziona così, quando arriva la propria ora non ci si può fare niente.

È proprio vero, quando una persona cara muore, la sofferenza maggiore la provano tutti quelli che dovranno vivere da quel giorno in poi la vita senza di lei. È anche vero però che: “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta” e Andrea Delogu lo sa molto bene.

Andrea Delogu a teatro

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica, nonché scrittrice, attrice e cantante italiana. È nata a Coriano, il 23 maggio 1982, ed è stata sposata per 5 anni con Francesco Montanari. Attualmente è legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno, di 16 anni più giovane. Con lui, la Delogu è tornata a vivere come ha dichiarato lei stessa: “Avevo perso l’entusiasmo. Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere nuovo…”.

Dal 21 aprile inizierà il suo spettacolo teatrale che Andrea Delogu ha tanto voluto, 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale, in cui l’attrice vuole cercare di abbattere tutti quei stereotipi per i quali una donna arrivata ai 40 anni se non è moglie e madre è finita. Come recita la descrizione dell’evento:

“…è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale… Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà…”.

Il triste addio

Andrea Delogu, è dilaniata per la perdita della sua adorata nonna, la quale come dice lei “è andata in vacanza”, lasciando un vuoto tremendo nel cuore di tutti coloro che le volevano bene. Con un post social molto commovente, la Delogu racconta quello che sua nonna è stata per lei, da bambina fino all’ultimo giorno della sua vita, con i suoi pregi e i suoi difetti. Dal carattere all’apparenza duro, in realtà amava la sua famiglia intensamente, soltanto a modo suo.

Andrea Delogu si racconta in uno sfogo social, mentre seduta in treno, ripercorre i momenti salienti della sua vita con la nonna. Le lacrime ad Andrea sono uscite in quel momento, finalmente forse è riuscita a metabolizzare il lutto, anche perché quel giorno lei non ha pianto: “…come tutti quegli sprovveduti in lacrime al tuo funerale”.