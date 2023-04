Red Canzian, il triste addio del volto dei Pooh: “Momento tanto doloroso”

È un momento tanto doloroso questo, si fa fatica a parlare, il triste addio del volto dei Pooh, Red Canzian ha lasciato tutti senza parole. Sono fatti questi che nessuno vorrebbe mai leggere in quanto non ci sono parole per descriverli.

Il triste addio del volto dei Pooh, Red Canzian ha generato diversi sentimenti contrastanti nei followers, tristezza infinita, rabbia, impotenza e stupore. È un momento tanto doloroso questo che ai fans quasi manca il fiato, morire così non è giusto. Ci si chiede spesso come andare avanti dopo queste tragiche perdite, ma forse solo il tempo potrà guarire le ferite, anche se quel vuoto resterà per sempre.

I Pooh sono sempre stati fin dagli esordi una leggenda per la musica italiana, un motivo di orgoglio per la nostra Nazione, in quanto cantanti così purtroppo oggi scarseggiano. Loro sono sempre stati con i “piedi per terra”, regalando emozioni al pubblico con le loro canzoni, sempre in maniera fine e professionale. Sicuramente Red Canzian e soci non se la sono mai presa con i fiori della scenografia, quando hanno riscontrato problemi tecnici. Un’altra generazione, non c’è altro da aggiungere.

I Pooh e i suoi ultimi componenti

I Pooh sono un gruppo musicale italiano che si è formato nel 1966 a Bologna, tutt’ora in attività. Nonostante la composizione del gruppo si sia modificata diverse volte all’inizio, la formazione che tutti conosciamo maggiormente è quella che abbiamo visto e soprattutto sentito negli ultimi 36 anni. Stiamo parlando di “quei bravi ragazzi” di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio.

Non stiamo qui spiegarvi la storia dei Pooh, raccontandovi di tutti quei successi che sono riusciti a “tirare fuori”, in quanto non ci basterebbero 4 pagine di articolo. Ci limitiamo a dire, senza ovviamente sminuire nessuno, che questo gruppo ha segnato la storia della canzone italiana. Tutte le generazioni degli ultimi anni hanno sentito almeno una volta nella loro vita uno dei brani di Pooh, come dimenticare Piccola Katy, Dammi solo un minuto, Chi fermerà la musica e così via.

I Pooh, hanno venduto più di 100 milioni di dischi nel corso della loro carriera, detenendo ancora il record di vendite per un gruppo italiano. Nonostante il complesso rock continui a lavorare, purtroppo a causa del covid, i Pooh hanno dovuto dire addio nel 2020 ad un loro membro, il povero Stefano D’Orazio. Questa perdita ha segnato profondamente il resto della band, in quanto si sono da sempre considerati parte di una grossa famiglia.

Il triste addio

Il triste addio social che ha rilasciato il volto dei Pooh, Red Canzian, ha lasciato tutti senza parole. Anche Red si è unito al cordoglio per la perdita del figlio di Roberto Vecchioni, Arrigo, morto a 36 anni da pochi giorni a causa della sclerosi multipla, con un annuncio sentito. Ecco cosa ha scritto Canzian all’amico Roberto:

“…Mi stringo all’amico Roberto in un momento tanto doloroso come quello che sta vivendo per la perdita di suo figlio Arrigo”.