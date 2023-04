As Bestas: trama, trailer e cast del film

Tutto quello che c’è da sapere su As Bestas, il thriller del regista Rodrigo Sorogoyen già vincitore di 9 Premi Goya. Arriverà al cinema il 13 aprile 2023. Trailer, trama e cast del film.



Dal 13 aprile potremmo gustarci al cinema grazie a Lucky Red in collaborazione con Movies Inspired, As Bestas (tradotto letteralmente in italiano: Le Bestie), il nuovo thriller franco-spagnolo di Rodrigo Sorogoyen.

Il film è già vincitore del premio Cesar come miglior film straniero, premiato come miglior film per la critia e anche al festival di Cannes e al festival del cinema di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di sedersi in sala.

Trama

As Bestas racconta la storia di una coppia francese di mezz’età i cui protagonisti ricoprono il nome di Vincent e Olga, che si trasferisce in un villaggio nell’entroterra della Galizia totalmente a contatto con la natura e nel cuore della campagna, coltivando ortaggi e restaurando case abbandonate.

La loro presenza però disturba molto la gente del posto, soprattutto le persone con cui sono più a contatto nonostante la vastità di spazio a loro disposizione: ovvero i loro vicini di casa. La loro casa infatti, confina con quella di due fratelli: Xan, un uomo noto in paese proprio per la sua inflessibilità, e Lorenzo che a causa di un incidente subito da giovane, ha danni celebrali gravi che non gli permettono di avere del tutto le sue capacità mentali. Le ostilità tra le due case si inasprirà quando Vincent e Olga si opporranno alla realizzazione di un impianto eolico su un appezzamento di terreno nei pressi della loro tenuta, facendo in modo di bloccare il progetto.

Il loro rifiutarsi innescherà una miccia non solo di odio ma anche di violente rappresaglie contro la coppia, in particolare Xan che su questo progetto faceva affidamento per un tornaconto personale, così da ricavare abbastanza denaro da permettere a lui e la sua famiglia di spostarsi dalla campagna per condurre uno stile di vita migliore e avulso da così tante fatiche.

Cast

La critica a proposito del film si è espressa conferendogli moltissimi premi sia per la regia che per la sua complessità. E’ stato presentato a Cannes dopo aver partecipato alla Festa del Cinema di Roma e dopo essersi aggiudicato ben 9 premi Goya e un César come miglior film Straniero.

La storia è interpretata a fatti realmente accaduti nella zona di Santoalla, una frazione quasi del tutto abbandonata di Petìn. Nel cast del film sono presenti: Denis Ménochet nel ruolo di Vincent, Marina Fois nel ruolo della consorte, Olga, Luis Zahera nel ruolo di Xan e Diego Anido nel ruolo di Lorenzo.

La produzione è affidata invece a Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Canal+, Cronos Entertainment. Sceneggiatura di Isabel Pena, Rodrigo Sorogoyen.