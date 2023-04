Nicola Savino, il triste annuncio arriva in diretta: “Non c’è più”

Nicola Savino non c’è più. Il triste annuncio è arrivato del tutto inaspettatamente in diretta, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, sentiremo tutti la sua mancanza in quanto la sua presenza è sempre stata una certezza.

Un triste annuncio è giunto in diretta, Nicola Savino non c’è più. Sono rimasti tutti senza parole in quanto nessuno aveva mai dichiarato niente in merito, c’è sempre stato, sentiremo tutti la sua mancanza in quanto eravamo tutti abituati a vederlo e a beneficiare della sua simpatica presenza. Queste parole hanno generato shock ovunque principalmente perché sono state dette all’improvviso, nessuno era preparato a questa evenienza.

Nicola Savino, non è famoso soltanto per essere un noto conduttore radiofonico e televisivo, ma è anche un autore, un regista, un attore, un produttore e un imitatore italiano, nato a Lucca nel 1967. Quando è nato, un’infermiera per sbaglio gli ha amputato il mignolo, questo suo deficit è sempre stato vissuto con imbarazzo dal conduttore, arrivando ad indossare per anni anche una protesi per nascondere l’amputazione, fino a quando stufo di nascondersi ha deciso di vivere a cielo aperto in totale serenità.

Nicola Savino e la sua vita

Lo showman Nicola Savino lo conosciamo tutti, oggi ci intrattiene sul canale TV8 con il suo game show 100% Italia, ma non tutti sanno che Savino è attivo nel mondo dello spettacolo fin dagli anni ’80. È sempre stato una presenza fissa nelle varie emittenti radiofoniche, per non parlare del suo ruolo di autore di programmi storici quali Festivalbar, Le Iene, Quelli che il calcio e così via.

Savino ha lavorato anche come attore e come doppiatore, è stato Will in Happy Feet 2, Flash nel film Zootropolis e così via. È sposato dal 2009 con Emanuela Suma, dalla quale ha avuto una figlia, Matilda. Savino ha dichiarato di aver voluto fin da giovane una famiglia tutta sua, in quanto non digerì mai il divorzio dei suoi genitori: “Loro non hanno fatto, secondo me, una buona famiglia e ho deciso di farla io…”.

Il triste annuncio su Nicola Savino

Nicola Savino non c’è più, il triste annuncio arriva in diretta, comunicato direttamente dalla padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: “È esattamente un anno che non ci vediamo. Vi avevo lasciato con un claim: ‘Tutto può cambiare’. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più…Ma, si sa, per uno che va… c’è sempre uno che arriva…”.

Con queste parole la Blasi ha salutato Nicola Savino, il quale non è stato più confermato come opinionista e ha dato il benvenuto al suo nuovo sostituto Enrico Papi. Nicola Savino da vero professionista ha salutato con un video Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: “Ilary e Vladimir, mi mancherete molto. Ma sarà un trionfo lo so…”.

Savino sicuramente si è preso una piccola soddisfazione in quanto la sua assenza all’Isola la sentono tutti, dai commenti social emersi a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, all’unisono i followers rivogliono Nicola, a quanto pare Papi non è gradito da nessuno.