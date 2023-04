True Detective Night Country: il trailer della nuova stagione

Il trailer ufficiale della stagione con protagonista Jodie Foster.

Uscito il trailer dell’attesa nuova stagione dei True Detective: Night Country.

Tra i nuovissimi titoli in arrivo nel prossimo periodo per quanto riguarda cinema e serie tv vi è anche l’attesa quarta stagione di True Detective: Night Country. Un capitolo, quello della serie antologica, che vedrà nei panni delle attrici protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, che verrà inizialmente trasmessa in esclusiva su Sky per poi essere inserita all’interno del catalogo della piattaforma di streaming di NOW e di cui è stato da pochissime ore pubblicato un primo trailer ufficiale.

Il trailer di True Detective: Night Country

True Detective: Night Country, serie che ha preso il via nel 2014 e che è giunta ormai alla sua quarta stagione, è incentrata sulle storie di diversi detective della polizia e sulle loro vicende non soltanto lavorative ma anche personali.

Nello specifico, la trama della nuova stagione ruoterà nelle sue fasi iniziali intorno alla scomparsa nel nulla nel freddo e gelido scenario di Ennis in Alaska di sei uomini che si trovano a capo della Tsalal Arctic Research Station. Le due detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) inizieranno ad indagare allo scopo di risolvere il caso ritrovandosi ad affrontare tra il ghiaccio dell’Alaska anche diversi demoni personali del proprio passato.

Ecco di seguito il trailer della quarta stagione di True Detective: Night Country.

La nuova stagione della serie

La serie di True Detective: Night Country è stata ideata, scritta e anche diretta da Issa Lopez, con la quarta stagione che è pronta a mostrarci in azione Jodie Foster e Kali Reis. La Foster non ha ovviamente bisogno di presentazioni: lanciata nel grande cinema grazie alla parte nel cult di Martin Scorsese Taxi Driver del 1976 insieme a De Niro, l’attrice statunitense ha poi vinto ben due Premi Oscar prima per Sotto Accusa nel 1989 e poi per il capolavoro di Jonathan Demme Il Silenzio degli Innocenti del 1992.

Kali Reis, che oltre che attrice è anche una pugile professionista, ha già recitato invece nel thriller Catch the fair one del 2021 e in Black Flies del 2022.

A completare il cast di questa quarta stagione ci sono poi anche Christopher Eccleston, noto per aver interpretato Doctor Who, Fiona Shaw ovvero la Petunia Dursley della saga cinematografica di Harry Potter, e John Hawkes, candidato al miglior attore non protagonista ai Premi Oscar del 2011 per Un gelido inverno.