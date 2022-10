Clizia Incorvaia, di nuovo col pancione sui social: è boom di like

L’influencer Clizia Incorvaia si è mostrata su Instagram con il pancione: la foto ha commosso i fan.

Sicuramente una delle coppie del mondo dello spettacolo più famosa degli ultimi anni è quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nel 2020, quando hanno partecipato entrambi al Grande Fratello Vip. L’attrazione tra i due è stata palese fin da subito e la loro relazione è continuata a gonfie vele anche dopo la fine del programma.

Oggi sono molto felici insieme e il loro amore è più forte che mai. Quello che però non tutti sanno è che all’inizio il conduttore televisivo non avrebbe mai immaginato che si sarebbe innamorato di una ragazza come Clizia. E’ stata la madre Eleonora Giorgi a raccontare tutta la verità durante un’intervista al settimanale di gossip Nuovo.

Il figlio, infatti, nutriva una sorta di pregiudizio nei confronti delle influencer, pregiudizio che poi ovviamente ha subito superato una volta che ha conosciuto la sua attuale compagna. “Prima del GF Vip gli avevo detto di essere sicura che avrebbe legato con lei nella casa… Lui va a vedere il suo profilo instagram e mi dice ‘Ma mamma, figurati! Io mai con un’influencer’“.

L’amore tra i due ha portato anche alla nascita di un figlio, Gabriele, lo scorso febbraio. Ma la modella bionda è di nuovo incinta?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la foto del pancione

Pochi mesi fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno avuto un figlio, che hanno chiamato Gabriele. La coppia è felicissima e, insieme al bambino, formano senza dubbio una delle famiglie di personaggi famosi più amate nel mondo dei social e dello spettacolo.

A proposito di social, ovviamente lei è molto popolare su Instagram, tanto che il suo profilo personale oltre 700mila follower. Qui pubblica tutti i giorni foto e video dove racconta della sua vita lavorativa ma soprattutto privata. In particolare, da quando è diventata mamma, posta anche tantissime foto insieme al figlio.

Poco tempo fa una story ha attirato l’attenzione dei fan. La foto mostra il pancione durante gli ultimi giorni di gravidanza, ma questo non significa che l’ex gieffina sia di nuovo incinta. Infatti, come riporta anche la data inserita nel video, si tratta di un contenuto che risale a diversi mesi fa, a proprio al febbraio 2022, ovvero il mese in cui è nato Gabriele. La coppia ha voluto ricondividere questo dolce ricordo insieme ai fan.