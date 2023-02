Micol Incorvaia ha rivelato dettaglio intimo su Edoardo: Antonella sarà furiosa

Al “Grande Fratello VIP” ritorna a galla un dettaglio intimo di Edoardo Donnamaria. Proprio la ex Micol Incorvaia rinfocola la curiosità sulla questione facendo alcune dichiarazioni tra il serio e il faceto.

Dopo la bufera delle liti feroci, nella casa del GF VIP sembra essere tornato per il momento un po’ di sereno. Ovviamente i gieffini non risparmiano comunque momenti sorprendenti, che continuano a tenere accesa l’attenzione degli spettatori, soprattutto in vista della prossima conclusione del programma.

C’è stato spazio per il romanticismo tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che si sono potuti godere un appuntamento in piena regola. Petali, candele, sushi e musica: l’atmosfera è perfetta. Tavassi prepara il tavolo per la sua fidanzata a bordo piscina con la complicità di Milena Miconi e Luca Onestini, per curare al meglio ogni dettaglio.

Micol ha ricevuto così una sorpresa straordinaria: Edoardo l’ha bendata e l’ha accompagnata in piscina lasciandola poi senza parole. “Tu mi puoi dire anche che gli asini volano e io ormai ti credo” ha affermato la ragazza del tutto affascinata dal suo compagno e compiaciuta per la bellissima sorpresa da lui preparata.

Il romanticismo, però, si sa, non è tutto e infatti Micol Incorvaia è stata protagonista anche di un episodio dai contorni piccanti, che questa volta non riguarda il suo attuale fidanzato Edoardo Tavassi, ma ha a che fare invece con un altro Edoardo, precisamente il suo ex, Edoardo Donnamaria, al centro di una burrascosa relazione con Antonella Fiordelisi.

Rivelazioni piccanti al “Grande Fratello VIP”: Micol Incorvaia tira di nuovo in ballo Edoardo Donnamaria

Micol ha voluto smentire pubblicamente le insinuazioni di Antonella su Edoardo, in merito a un suo presunto “problema” di dimensioni. Lo scorso 2 gennaio, infatti, dopo che Oriana si era “appoggiata” su Donnamaria, la Fiordelisi aveva affermato che il ragazzo non fosse particolarmente dotato nelle parti intime.

Subito dopo, la vippona aveva aggiunto però di averlo detto solo perché il ragazzo era vicino a un’altra, senza intenti volgari o denigratori. In ogni caso, il danno è stato fatto e la curiosità dell’opinione pubblica sulle dimensioni di Donnamaria non si è più spenta. Sulla questione alla fine è intervenuta anche la ex Micol Incorvaia.

Approfittando della convivialità di una cena, Micol ha chiesto ad Antonella di sfatare finalmente questo mito negativo sull’intimità di Donnamaria. Nonostante l’atmosfera scherzosa, Edoardo ha reagito facendo delle smorfie, a testimonianza di un certo imbarazzo rispetto al rivangare nuovamente la faccenda.

Probabilmente, in questo caso, sarebbe stato meglio tacere, evitando di sollevare nuovi polveroni. Le buone intenzioni di Micol Incorvaia si sono scontrate con il desiderio di privacy di Donnamaria.