Addio in Mediaset, è morto nel peggiore dei modi | Lo abbiamo perso per sempre

Una notizia shock ha colpito il Biscione in queste ultime ore, anche se l’ora del commiato sembrava attesa da tempo

Pier Silvio Berlusconi e la sua Mediaset sono stati investiti nelle ultime ore da una notizia che sta facendo scatenare a più non posso i web editors, che si contendono le indiscrezioni su come questa perdita potrebbe avere impatto soprattutto sul palinsesto di Canale 5.

E’ da tempo che nei backstage e nelle stanze dei bottoni si vociferava del calo delle condizioni di “salute” del protagonista di questo brutto capitolo televisivo e ora l’annuncio è stato reso pubblico.

Negli ultimi mesi, news e gossip ne avevano anticipato il triste epilogo, facendo intuire come sarebbero potute andare a finire le cose, a causa di uno status per niente buono. Il direttore di Mediaset aveva mantenuto il riserbo sull’argomento proprio per non far trapelare inutili indiscrezioni, ma ormai il momento è arrivato e anche lui non ha potuto più tacere sciogliendo riserva.

Un addio inaspettato

Sarà un duro colpo per tutti i telespettatori abituati a porsi in prima serata davanti allo schermo in attesa del piacevole appuntamento televisivo, perché dalla prossima stagione sicuramente il palinsesto subirà degli inevitabili cambiamenti.

Purtroppo, quello che è accaduto, ha cancellato ogni possibilità che possano presentarsi nuovamente le condizioni di riproporre il noto show della rete ammiraglia di Mediaset. Cosa sarà accaduto?

La morte del GF VIP

Dopo l’edizione di quest’anno che ha visto incresciosi episodi di volgarità a carico dei famigerati concorrenti, Pier Silvio ha decretato la morte del GF VIP ormai giunto al capolinea, sia per assenza di reali personaggi famosi da richiudere nella casa, sia per il pubblico stufo di assistere ad uno spettacolo, che negli ultimi tempi si è dimostrato tutt’altro che piacevole.

Decisione inoppugnabile, quindi, che riporta invece in auge la vecchia e più apprezzabile formula del GF, basata sulla partecipazione di personaggi non famosi. Il GF VIP torna a restituire lo scettro alla sua versione originaria, per così dire “nip”, regalando visibilità ai comuni mortali, perché questo vuole la dirigenza, mantenendo alla conduzione Alfonso Signorini. Addio quindi al de cuius GF VIP e bentornato GF “NIP”!

Chissà che questo ritorno al passato, conseguenza fisiologica dello scadimento dei concorrenti nelle ultime edizioni, frutto anche di ristrettezze economiche, non possa far tornare il format ai successi degli albori. In caso contrario, siamo sicuri che la fascia serale di programmazione possa comunque far contento un target di appassionati di minestre riscaldate…