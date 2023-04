Roby Facchinetti, la perdita è straziante: “Un doloroso lutto”

Il triste annuncio dato sui social poche ore fa e la notizia che ha sconvolto il mondo della musica italiana.

E’ di queste ore una notizia che ha colpito direttamente un noto esponente del mondo della musica, che ne ha dato direttamente annuncio sul suo profilo Instagram.

In un’annata che ha colpito in modo particolarmente cruente e doloroso personaggi noti al pubblico, scomparsi improvvisamente o al termine di lunghe malattie, si aggiunge un’ulteriore notizia che getta un velo di tristezza in particolare sul mondo della musica.

Ricordiamo che Roby Facchinetti, voce inconfondibile dei Pooh aveva già condiviso il pesante lutto legato alla perdita dello storico batterista Stefano D’Orazio, avvenuta durante il periodo della pandemia e per causa del Covid.

Era il 2020 quando Stefano D’Orazio si spegneva al Policlinico Gemelli di Roma e un anno dopo Roby Facchinetti gli rendeva omaggio con una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, di cui riportiamo le toccanti parole: “Eccoci qui, il sei novembre è arrivato. Non è un giorno normale per me. […] Ancora non mi sono abituato alla tua assenza, te l’ho già detto troppe volte. […] Ora è tempo di raccogliersi nel tuo ricordo, vorrei salutarti con alcuni dei tuoi versi che so che amavi particolarmente. Stavolta li canterò io per te: ‘Ti porterò con me / Più in là di questo mare / Per tutti i miei domani / Starai con me’. Perché non ti dimentico, non ti dimentichiamo. Ricordatelo bene, amico mio”.

Una scomparsa inaccettabile per qualunque genitore

Sul suo Instagram, Roby Facchinetti dedica un messaggio di vicinanza ad un collega e caro amico cantautore, che in queste ore ha perso prematuramente uno dei suoi figli.

Sopravvivere come genitore ad una perdita del genere è innaturale, doloroso e inaccettabile. Ma quando la morte arriva dopo una lunga malattia, il cui difficile percorso terapeutico impedisce il naturale decorso della vita rendendola un incubo, allora diventa salvifica, nonostante il violento impatto che genera su chi resta.

Ciao Arrigo

Questa la dedica che Facchinetti ha pubblicato su Instagram rivolta a Roberto Vecchioni: “UN DOLOROSO LUTTO HA COLPITO LA FAMIGLIA VECCHIONI. Caro Roberto, immagino quanto sia profondo il dolore che stai vivendo per la perdita di tuo figlio Arrigo. Ti sono vicino con un calorose e affettuoso abbraccio, Roby”.

E’ di queste ore infatti la notizia della morte di Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore, scomparso “dopo tanto dolore”, come il padre stesso ha dichiarato su Facebook. Dolore legato alla sclerosi multipla che si è portata via un ragazzo di 36 anni e che ora “è finalmente in pace”, continua Vecchioni.