GFVip, ex vippona finisce dietro le sbarre | Ecco cosa le è successo

Lucia Del Curatolo, in arte Licia Nunez, preoccupa i follower mostrandosi malinconicamente dietro le sbarre

Licia Nunez è conosciuta dal pubblico televisivo per le sue partecipazioni ad alcuni reality show e fiction televisive. La ricordiamo nella quarta edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci e poi di recente nel GF VIP 2020.

Ma i suoi esordi risalgono al 1993, quando a 17 anni debutta giovanissima come fotomodella. La passione per il mondo dello spettacolo la porta ad iscriversi prima all’Università d’Arte Drammatica Le Mirail a Tolosa, poi alla scuola Teatro Blu di Roma per cercare di intraprendere una carriera da attrice.

Dopo poco tempo inizia a lavorare in pubblicità, girando diversi spot promozionali ed in seguito, compare in alcuni cortometraggi e poi sul grande schermo nel film Alla fine della notte, di Salvatore Piscicelli (2003).

La sua passione per il calcio la porta a condurre al fianco di Marco Mazzocchi Notti mondiali, in onda su Rai 1 e Vivere da Campione con Corrado Tedeschi sullo stesso canale; poi su Rai 2 Eurogol, al fianco di Stefano Bizzotto.

L’outing dopo una relazione finita

La Nunez ha avuto una relazione nel 2003 con un imprenditore, durante la quale è rimasta incinta, ma la gravidanza non è purtroppo giunta al termine.

Dopo questa esperienza drammatica, dal 2004 al 2010 è stata partner dell’attivista LGBT e politica italiana Imma Battaglia, che oggi è l’attuale moglie di Eva Grimaldi. Dal 2017 è stata legata sentimentalmente all’imprenditrice Barbara Eboli, con la quale però ormai il rapporto è terminato, per cause non divulgate pubblicamente, nonostante le due facessero progetti di maternità.

Cosa fa dietro le sbarre?

E’ di qualche mese fa una foto della ex modella postata sul suo Instagram, che la mostra dietro le sbarre. Associato all’immagine soltanto un suo commento: “You are wherever I am”, seguito da una serie di apprezzamenti da parte dei suoi follower per la sua indiscutibile bellezza.

Probabilmente la Nunez sta posando per qualche nuovo servizio fotografico, ma quell’inequivocabile messaggio lancia un pensiero d’amore verso qualcuno di molto importante per lei. Che ci sia una nuova storia all’orizzonte o un malinconico ricordo rivolto a qualche vecchia fiamma? Per un attimo quello sguardo dietro le sbarre ha fatto preoccupare i suoi follower, ma per fortuna sembra si tratti di un’immagine meramente artistica che esalta particolarmente la sua bellezza e che Licia non ha esitato a condividere.